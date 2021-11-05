В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий
По мнению врачей, политик способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум самые важные, отметил глава сената.
Фото © Facebook / Miloš Zeman — prezident České republiky
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в республике не видят повода для лишения Милоша Земана президентских полномочий по состоянию здоровья. Он ознакомился с результатами заседания медконсилиума, члены которого наблюдают за главой государства.
"Данные консилиума показывают, что президент способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум самые важные. По моему мнению, речь уже не идёт о том, чтобы готовить активацию статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья. — Прим. Лайфа.)", — сказал глава чешского сената.
Как отметил Выстрчил, необходимо ждать и верить в то, что состояние здоровья Земана будет и далее улучшаться.
О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, стало известно 10 октября, однако политик чувствует себя неважно последние месяцы. Известно, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет. В связи с этим в Сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий.
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