В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в республике не видят повода для лишения Милоша Земана президентских полномочий по состоянию здоровья. Он ознакомился с результатами заседания медконсилиума, члены которого наблюдают за главой государства.

"Данные консилиума показывают, что президент способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум самые важные. По моему мнению, речь уже не идёт о том, чтобы готовить активацию статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья. — Прим. Лайфа.)", — сказал глава чешского сената.

Как отметил Выстрчил, необходимо ждать и верить в то, что состояние здоровья Земана будет и далее улучшаться.