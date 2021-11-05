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В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

По мнению врачей, политик способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум самые важные, отметил глава сената.

5 ноября, 16:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/prezidentcr/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miloš Zeman — prezident České republiky</a></p>

Фото © Facebook / Miloš Zeman — prezident České republiky

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в республике не видят повода для лишения Милоша Земана президентских полномочий по состоянию здоровья. Он ознакомился с результатами заседания медконсилиума, члены которого наблюдают за главой государства.

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"Данные консилиума показывают, что президент способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум самые важные. По моему мнению, речь уже не идёт о том, чтобы готовить активацию статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья. — Прим. Лайфа.)", — сказал глава чешского сената.

Как отметил Выстрчил, необходимо ждать и верить в то, что состояние здоровья Земана будет и далее улучшаться.

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О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, стало известно 10 октября, однако политик чувствует себя неважно последние месяцы. Известно, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет. В связи с этим в Сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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