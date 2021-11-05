Экс-спикер Рады Разумков создаст объединение "Разумная политика"

Необходимые документы на имя нового председателя парламента Руслана Стефанчука уже переданы. Предварительно, в объединение войдёт около 20 депутатов, включая и представителей президентской фракции "Слуга народа", однако фамилии парламентариев пока не известны. Кроме Людмилы Буймистер, которая была исключена из "Слуги народа" и уже подтвердила, что подписала документы на вступление.