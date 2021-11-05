Экс-спикер Рады Разумков создаст объединение "Разумная политика"
В него, предварительно, войдёт около 20 депутатов, включая и представителей президентской фракции "Слуга народа".
Фото © Facebook / Дмитро Разумков
Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков планирует создать депутатское объединение "Разумная политика". Об этом заявила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"Я подтверждаю, что в Верховной раде наконец-то появится "Разумная политика" — межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп", — приводит её слова украинское издание "Левый берег".
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Необходимые документы на имя нового председателя парламента Руслана Стефанчука уже переданы. Предварительно, в объединение войдёт около 20 депутатов, включая и представителей президентской фракции "Слуга народа", однако фамилии парламентариев пока не известны. Кроме Людмилы Буймистер, которая была исключена из "Слуги народа" и уже подтвердила, что подписала документы на вступление.
Также источники называют среди участников объединения парламентариев от президентской партии Василия Мокана, Артёма Дмитрука, Нелли Яковлеву, Олега Воронько и Оксану Дмитриеву, однако и этот список далеко не полный.
Напомним, о своей скорой отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука. 7 октября депутаты парламента проголосовали за отставку Разумкова.
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