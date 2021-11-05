Украина обвинила Россию в создании газового кризиса в Европе

Россия ограничивает экспорт газа в ЕС, чтобы поднять его стоимость и создать энергетический кризис. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы ещё больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2", — сказал дипломат в ходе мероприятия "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

При этом министр отметил, что дефицит газа на европейском рынке говорит о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион. Также он добавил, что Киев готов к конструктивным консультациям с Евросоюзом по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности.

Кроме того, по мнению главы МИД, применение Третьего энергопакета ко всем маршрутам поставок газа и поддержание существующих маршрутов является лучшим решением, которое основано на принципах прозрачности и свободного рынка.