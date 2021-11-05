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Украина обвинила Россию в создании газового кризиса в Европе

По словам главы МИД Незалежной, дефицит голубого топлива на рынке свидетельствует, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок.

5 ноября, 16:03
<p>Фото © Harald Tittel / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Harald Tittel / picture alliance via Getty Images

Россия ограничивает экспорт газа в ЕС, чтобы поднять его стоимость и создать энергетический кризис. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы ещё больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока – 2", — сказал дипломат в ходе мероприятия "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

При этом министр отметил, что дефицит газа на европейском рынке говорит о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион. Также он добавил, что Киев готов к конструктивным консультациям с Евросоюзом по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности.

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Кроме того, по мнению главы МИД, применение Третьего энергопакета ко всем маршрутам поставок газа и поддержание существующих маршрутов является лучшим решением, которое основано на принципах прозрачности и свободного рынка.

Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" снова не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину. Россия тоже не стала увеличивать прокачку топлива по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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