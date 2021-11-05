Стало известно о проблемах с законом у пострадавших в драке в Новой Москве
Как оказалось, отец четырёхлетнего мальчика недавно был судим за мошенничество. А у его приятеля прошлое оказалось ещё более насыщенным на криминальные события.
Александр Ж. Фото © Telegram / SHOT
У мужчины, которого в Новых Ватутинках избила группа неизвестных на глазах у сына, есть проблемы с законом. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество.
Уточняется, что мужчина занимался фильтрами для воды и в начале текущего года установил одному из клиентов самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей. Более того, эту схему он провернул вместе с 25-летней супругой.
Во время нападения незнакомцев вместе с Александром был его 24-летний приятель Никита У. У него, как оказалось, прошлое тоже криминальное. Так, в 2016-м вместе с подельниками он угнал ВАЗ-2110 с липовыми номерами. В том же году Никита ещё и расколотил мониторы банкоматов, причинив ущерб более чем на 160 тысяч рублей. А в 2019 году друг Александра обещал жительнице Троицка за десять тысяч рублей починить канализацию, но в итоге убежал с деньгами.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет.
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