Стало известно о проблемах с законом у пострадавших в драке в Новой Москве

У мужчины, которого в Новых Ватутинках избила группа неизвестных на глазах у сына, есть проблемы с законом. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество.

Уточняется, что мужчина занимался фильтрами для воды и в начале текущего года установил одному из клиентов самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей. Более того, эту схему он провернул вместе с 25-летней супругой.

Во время нападения незнакомцев вместе с Александром был его 24-летний приятель Никита У. У него, как оказалось, прошлое тоже криминальное. Так, в 2016-м вместе с подельниками он угнал ВАЗ-2110 с липовыми номерами. В том же году Никита ещё и расколотил мониторы банкоматов, причинив ущерб более чем на 160 тысяч рублей. А в 2019 году друг Александра обещал жительнице Троицка за десять тысяч рублей починить канализацию, но в итоге убежал с деньгами.