Задержаны двое напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком и его приятеля в Новых Ватутинках. Об этом сообщила представитель столичного Главного следственного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

"В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий", — указала Иванова, её цитирует ТАСС .

Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет.