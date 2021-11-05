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"Придётся отвечать по закону": В "Спартаке" ответили на заявление Смородской о расизме в клубе

В столичном клубе обвинение назвали достаточно серьёзным.

5 ноября, 17:27
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

"Спартак" не оставит без внимания слова бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской, обвинившей футболистов красно-белых в расизме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Смородская ранее заявила, что "Спартак" можно назвать "клубом расистов" из-за того, что игроки не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против английского "Лестера".

"Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона",  отметил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

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Выездная встреча "Спартака" с "Лестером" завершилась вничью (1:1). В турнирной таблице столичный клуб с четырьмя набранными очками занимает последнее, четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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