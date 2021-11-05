"Спартак" не оставит без внимания слова бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской, обвинившей футболистов красно-белых в расизме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Смородская ранее заявила, что "Спартак" можно назвать "клубом расистов" из-за того, что игроки не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против английского "Лестера".

"Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона", — отметил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.