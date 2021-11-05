Супруга Юдашкина опровергла факт скандала с Дюжевым на показе модельера

Семья и менеджеры больного раком российского модельера Валентина Юдашкина опровергли инцидент с оскорблением его Дмитрием Дюжевым, передаёт kp.ru. Ранее в программе "Ты не поверишь" рассказали, что актёра выгнали с модного показа после неделикатных высказываний о болезни дизайнера.

Как призналась пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво, ей неизвестно об инциденте. Она отметила, что показы в Кремле обычно проходят в марте и недавно это случиться точно не могло. Кроме того, по словам Шаво, она ни разу не слышала о чём-то подобном, происходившем на мероприятиях модельера.

Также информацию о нелестном высказывании Дюжева опровергла и супруга Юдашкина Марина. В беседе с журналистами она отметила, что дружба с семьёй актёра длится уже много лет.

"Это абсолютное враньё. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чём речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!" — сказала супруга модельера.

Кроме того, ситуацию прокомментировал и сам Дмитрий Дюжев. Актёр выложил пост на своей странице в "Инстаграме" и отметил, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. По его словам, можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию. Артист рассказал, что отказался от участия в телепрограмме и в ответ получил сфабрикованную статью.

"Это никоим образом не скажется на наших отношениях с семьёй Юдашкиных, но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причинённый моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу. Дорогие коллеги, мне кажется, пора перестать оставлять это безнаказанным", — заключил Дюжев.