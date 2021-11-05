На Балканы обрушилась стихия. Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, жители ряда районов столицы Боснии и Герцеговины Сараева остались без электроэнергии. В результате ливней оказались заблокированы некоторые дороги, учёба в школах отменена.

По всей стране сходят оползни, в ряде районов объявлена массовая эвакуация. В Сараеве остановлено троллейбусное движение, местные жители бросают машины прямо на дорогах. В зоне затопления оказались десятки объектов, стихия угрожает фермерским хозяйствам. Спасатели помогают жителям передвигаться на лодках. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти минимум до воскресенья, 7 ноября.

Heavy rains cause floods in Bosnia, black out in Sarajevo https://t.co/B1cicmnyk3 pic.twitter.com/tUfiLBl40A — Reuters (@Reuters) November 5, 2021

Как сообщают жители Коница, ситуация в его окрестностях критическая. Дождь не прекращается, а уровень воды в реке Неретве постоянно увеличивается. Некоторые ближайшие населённые пункты отрезаны от города. Гражданская охрана и пожарные составляют план по доставке еды и воды пострадавшим от стихии.

Snimci iz zraka poplava na Ilidži, naselje u potpunosti potopljeno pic.twitter.com/MZZSBVQEeb — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 5, 2021

Также местные СМИ со ссылкой на Минздрав сообщают, что оказался затоплен и завод, на котором заправляются кислородные баллоны для коронавирусных пациентов.