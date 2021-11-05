Украинский депутат попался на рисовании портрета Путина. Видео © Facebook / "24 канал"

Депутат Львовского горсовета от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Грынив попал в неудобную ситуацию. Журналистам удалось снять на видео, как он на заседании в сессионном зале по какой-то причине решил нарисовать портрет президента России Владимира Путина.

Украинский "24-й канал" поделился соответствующим видео в "Фейсбуке". На нём видно, что депутат не решился самостоятельно изобразить на бумаге лицо Путина. Он положил лист на экран смартфона, чтобы обвести контуры.

Фото © Facebook / "24 канал"

"Львовский депутат-художник от ЕС Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина", — отмечает телеканал.

Журналистов возмутил тот факт, что депутат рисовал лицо лидера России, которую на Украине считают "страной-агрессором".