НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети

Каждый из 26 треков в альбоме исполняют звёзды отечественного шоу-бизнеса. В их числе — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин и другие.

5 ноября, 18:27

Фото © Instagram / sofiarotaru.official, © Instagram / alla_orfey

Эстрадные певицы Алла Пугачёва и София Ротару перепели знаменитую песню группы "Тату" (t.A.T.u.) "Нас не догонят". Эта композиция стала частью сборника, приуроченного к 20-летней годовщине первого альбома Юлии Волковой и Лены Катиной.

На обложке песни — чёрно-белый снимок, где певицы, которым давно приписывают жёсткое соперничество, стоят чуть ли не в обнимку. Стоит отметить, что такое исполнение впечатлило многих пользователей Сети. "Очень красивый кавер", "Иконы поп-музыки разорвали", "Мурашки по телу пошли, один из лучших каверов", "Респект легендам", — высказались комментаторы.

Расплата за удачу: Как повлияла потеря славы на участниц группы "Тату"

Расплата за удачу: Как повлияла потеря славы на участниц группы "Тату"

Добавим, что каждый из 26 треков в альбоме исполняют представители отечественного шоубиза. В их числе Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин и другие.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк рассказала, как Пугачёва "вышвырнула" её из "Песни года". Она призналась, что ранее дружила с певицей, однако общение прервалось из-за инцидента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1