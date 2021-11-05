Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети

Эстрадные певицы Алла Пугачёва и София Ротару перепели знаменитую песню группы "Тату" (t.A.T.u.) "Нас не догонят". Эта композиция стала частью сборника, приуроченного к 20-летней годовщине первого альбома Юлии Волковой и Лены Катиной.

На обложке песни — чёрно-белый снимок, где певицы, которым давно приписывают жёсткое соперничество, стоят чуть ли не в обнимку. Стоит отметить, что такое исполнение впечатлило многих пользователей Сети. "Очень красивый кавер", "Иконы поп-музыки разорвали", "Мурашки по телу пошли, один из лучших каверов", "Респект легендам", — высказались комментаторы.

Добавим, что каждый из 26 треков в альбоме исполняют представители отечественного шоубиза. В их числе Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин и другие.