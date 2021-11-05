Владелец овощного ларька из Подмосковья попался на краже двух тонн картошки

Житель подмосковного Дмитрова решил нажиться за счёт урожая, который принадлежит местному агрохолдингу. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 57-летний бизнесмен хотел продать более двух тонн краденой картошки, но у него ничего не вышло.

Предприниматель, когда его на поле заметил сторож, прикинулся бедняком и заявил, что ему якобы нечего есть. В итоге с собой он унёс немного клубней. Однако вскоре мужчина опять был обнаружен на поле, но уже с напарниками. Они успели погрузить в автомобиль более двух тонн продукта.

Однако скрыться "картофельной банде" было не суждено. Как оказалось, сторож успел вызвать полицию. Стражи порядка задержали владельца овощного ларька и его подельников прямо на месте преступления.