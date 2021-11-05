Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) ответил на пост своей бывшей девушки Веры Маркович, обвинившей исполнителя в лицемерии и изменах во время отношений. Спустя пару дней после нелестных слов в свой адрес музыкант опубликовал сториз, где принёс извинения и уточнил, что они обсудили больную тему.

"На днях моя бывшая девушка Вера Маркович, с которой мы встречались в 2011–2012 годах и которая очень сильно помогла мне в начале карьеры, поделилась в Сети болью, связанной с нашими взаимоотношениями. Во многом её слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли, беру ответственность за свои поступки", — написал Оксимирон.

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Кроме того, Мирон добавил, что изначальные слова Веры были неправильно трактованы СМИ и она прояснила это в новом посте. В нём девушка призналась, что действительно познакомилась с Фёдоровым, когда ей было 15 лет, однако более серьёзные отношения у них начались, когда она достигла возраста согласия — 16 лет. В первом посте, как указала сама Маркович, она не пыталась обвинить исполнителя в насилии.

"Мне было важно проговорить в публичном поле то, что я чувствовала эти годы, потому что у меня не было возможности прожить свою боль через тексты треков. Эта долгая, сложная и болезненная история для нас обоих, которая, к счастью, закончилась тем, что научила нас говорить о своих чувствах и видеть чувства другого. Я не публичная личность и не собираюсь ей становиться", — призналась она.