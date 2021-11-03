Бывшая любовница Оксимирона дополнила его исповедь, и её версия выглядит честнее
Экс-возлюбленная написала разгромный пост о том, что якобы на самом деле скрывает музыкант.
На днях Оксимирон (Мирон Фёдоров) шокировал фанатов, выпустив клип-исповедь "Кто убил Марка?" после долгого молчания. В начало он вставил скандальное видео, где его, стоящего на коленях и извиняющегося, бьёт по щекам Жиган. Страх, что этот ролик кто-то увидит, десять лет отравлял музыканту жизнь. Но, возможно, это далеко не все тайны, которые хранит артист. Например, о его личной жизни ходит масса слухов. И теперь объявилась девушка, которая назвала себя бывшей возлюбленной Мирона и написала в "Инстаграме" серьёзные обвинения в его адрес.
По словам экс-избранницы рэпера Веры Маркович, личность которой подтвердил источник The Flow, с музыкантом она познакомилась в Лондоне в 2008 году. Ей на тот момент было всего 15, и 23-летний Оксимирон должен был за ней присматривать и оказывать поддержку. Однако вместо этого он изменил с Верой своей жене, о личности которой до сих пор существует много домыслов.
А как насчёт ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?
В 2012 году у рэпера и Веры завязались полноценные отношения. Однако счастья они не принесли. Якобы Мирон использовал избранницу, взваливал на неё свои проблемы и часто изменял: "Что насчёт девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя ей с ними в туре, потому что они были готовы на всё, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали своё дело?" В итоге девушка не выдержала и ушла от музыканта, который довёл её до тяжёлой депрессии. По мнению Веры, в отместку Оксимирон "лепил из неё зло во плоти почти в каждом треке".
Полтора года без социальных сетей и терапия? Серьёзно? Как насчёт девяти лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами, семи лет терапии и сжирающего всё чувства вины от того, что она тебя, гения, разрушила, и всё это под бесконечный саундтрек о том, как тебе всё это время очень громко и невыносимо больно, из каждого утюга?
Фото © Instagram / tricksterques
Вера отметила, что высказаться её побудил именно новый трек рэпера, в котором он рассказывает о том времени, когда они встречались. Девушку вывело из себя то, что музыкант изобразил себя жертвой и исказил факты. "Эта "исповедь" — просто верх цинизма, лицемерия и нарциссизма, а главное — самый большой компромисс с совестью для того человека, в которого я когда-то верила", — с горечью указала бывшая возлюбленная Оксимирона.
Это реальная часть не только твоей истории, которую ты сейчас заставляешь работать на себя, искажая факты, спекулируя на актуальных темах и делая из себя снова героя-андердога. Это не так. Это лицемерие и враньё. Ты взрослый мужчина, который переломал на своём героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело
В такой же ситуации когда-то оказалась ещё одна 15-летняя девочка — актриса Оксана Акиньшина. Скандальные отношения 29-летнего лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова и школьницы Оксаны зародились в 2003 году и продлились несколько лет. На тот момент, когда артист стал встречаться с несовершеннолетней, он был женат. К актёрской профессии имеет отношение и Вера, судя по её анкете на сайте kinolift.com. Там указано, что она окончила ГИТИС, училась во ВГИКе, а также в Клифтон-колледже в Великобритании в 2008–2009 годах.
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