Бывшая любовница Оксимирона дополнила его исповедь, и её версия выглядит честнее

На днях Оксимирон (Мирон Фёдоров) шокировал фанатов, выпустив клип-исповедь "Кто убил Марка?" после долгого молчания. В начало он вставил скандальное видео, где его, стоящего на коленях и извиняющегося, бьёт по щекам Жиган. Страх, что этот ролик кто-то увидит, десять лет отравлял музыканту жизнь. Но, возможно, это далеко не все тайны, которые хранит артист. Например, о его личной жизни ходит масса слухов. И теперь объявилась девушка, которая назвала себя бывшей возлюбленной Мирона и написала в "Инстаграме" серьёзные обвинения в его адрес.

Фото © Instagram / tricksterquest

По словам экс-избранницы рэпера Веры Маркович, личность которой подтвердил источник The Flow, с музыкантом она познакомилась в Лондоне в 2008 году. Ей на тот момент было всего 15, и 23-летний Оксимирон должен был за ней присматривать и оказывать поддержку. Однако вместо этого он изменил с Верой своей жене, о личности которой до сих пор существует много домыслов.

А как насчёт ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа? Вера Маркович

В 2012 году у рэпера и Веры завязались полноценные отношения. Однако счастья они не принесли. Якобы Мирон использовал избранницу, взваливал на неё свои проблемы и часто изменял: "Что насчёт девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя ей с ними в туре, потому что они были готовы на всё, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали своё дело?" В итоге девушка не выдержала и ушла от музыканта, который довёл её до тяжёлой депрессии. По мнению Веры, в отместку Оксимирон "лепил из неё зло во плоти почти в каждом треке".

Фото © Instagram / tricksterquest

Полтора года без социальных сетей и терапия? Серьёзно? Как насчёт девяти лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами, семи лет терапии и сжирающего всё чувства вины от того, что она тебя, гения, разрушила, и всё это под бесконечный саундтрек о том, как тебе всё это время очень громко и невыносимо больно, из каждого утюга? Вера Маркович

Фото © Instagram / tricksterques

Вера отметила, что высказаться её побудил именно новый трек рэпера, в котором он рассказывает о том времени, когда они встречались. Девушку вывело из себя то, что музыкант изобразил себя жертвой и исказил факты. "Эта "исповедь" — просто верх цинизма, лицемерия и нарциссизма, а главное — самый большой компромисс с совестью для того человека, в которого я когда-то верила", — с горечью указала бывшая возлюбленная Оксимирона.

Это реальная часть не только твоей истории, которую ты сейчас заставляешь работать на себя, искажая факты, спекулируя на актуальных темах и делая из себя снова героя-андердога. Это не так. Это лицемерие и враньё. Ты взрослый мужчина, который переломал на своём героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело Вера Маркович