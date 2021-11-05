Бастрыкин поручил вменить напавшим на мужчину с ребёнком покушение на убийство
Их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Несовершеннолетнему свидетелю преступления будет оказана психологическая помощь.
Александр Бастрыкин. Фото © Пресс-служба Кремля
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Вместо хулиганства вменить напавшим покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается также, что злоумышленники не только избили мужчину, но и "создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребёнку". Глава СК поручил принять меры по оказанию психологической помощи несовершеннолетнему, который оказался свидетелем преступления. А также выяснить, не пострадал ли он.
А напавших проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Следить за ходом следствия будет центральный аппарат СК РФ.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет.
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