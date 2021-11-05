Бастрыкин поручил вменить напавшим на мужчину с ребёнком покушение на убийство

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Вместо хулиганства вменить напавшим покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается также, что злоумышленники не только избили мужчину, но и "создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребёнку". Глава СК поручил принять меры по оказанию психологической помощи несовершеннолетнему, который оказался свидетелем преступления. А также выяснить, не пострадал ли он.

А напавших проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Следить за ходом следствия будет центральный аппарат СК РФ.