В Москве на Кутузовском проспекте сбили пешехода, которой палкой бил столб. Видео © LIFE \ ВИДЕО 18+

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием пешехода. Он попытался перебежать десятиполосную дорогу в неположенном месте и был сбит кроссовером. Лайф публикует видео инцидента.

Эти жёсткие кадры не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.

По словам очевидцев, перед аварией мужчина вёл себя неадекватно: с деревянным щитом и палкой он бил столб. Решив почему-то перебежать проспект, поначалу старался лавировать между машинами, но, пройдя половину проезжей части, побежал. Именно в этот момент его и сбил кроссовер "Мерседес". Пешехода подкинуло от удара на несколько метров.

По словам очевидцев, после этого он не подавал признаков жизни. На место происшествия сразу были отправлены оперативные службы.