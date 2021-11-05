С деревянным щитом и "мечом": Неадекватного мужчину сбили при попытке перебежать 10-полосный Кутузовский проспект
Задуманное ему почти удалось осуществить. При ударе пешехода подкинуло на несколько метров.
В Москве на Кутузовском проспекте сбили пешехода, которой палкой бил столб. Видео © LIFE \ ВИДЕО 18+
В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием пешехода. Он попытался перебежать десятиполосную дорогу в неположенном месте и был сбит кроссовером. Лайф публикует видео инцидента.
Эти жёсткие кадры не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.
По словам очевидцев, перед аварией мужчина вёл себя неадекватно: с деревянным щитом и палкой он бил столб. Решив почему-то перебежать проспект, поначалу старался лавировать между машинами, но, пройдя половину проезжей части, побежал. Именно в этот момент его и сбил кроссовер "Мерседес". Пешехода подкинуло от удара на несколько метров.
По словам очевидцев, после этого он не подавал признаков жизни. На место происшествия сразу были отправлены оперативные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что камера сняла, как "мерседес" в Подмосковье сбил женщину с детьми на переходе. После ДТП к месту происшествия немедленно подбежали очевидцы, водитель был в панике.
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