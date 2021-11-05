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С деревянным щитом и "мечом": Неадекватного мужчину сбили при попытке перебежать 10-полосный Кутузовский проспект

Задуманное ему почти удалось осуществить. При ударе пешехода подкинуло на несколько метров.

5 ноября, 19:40

В Москве на Кутузовском проспекте сбили пешехода, которой палкой бил столб. Видео © LIFE \ ВИДЕО 18+

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием пешехода. Он попытался перебежать десятиполосную дорогу в неположенном месте и был сбит кроссовером. Лайф публикует видео инцидента.

Эти жёсткие кадры не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.

По словам очевидцев, перед аварией мужчина вёл себя неадекватно: с деревянным щитом и палкой он бил столб. Решив почему-то перебежать проспект, поначалу старался лавировать между машинами, но, пройдя половину проезжей части, побежал. Именно в этот момент его и сбил кроссовер "Мерседес". Пешехода подкинуло от удара на несколько метров.

По словам очевидцев, после этого он не подавал признаков жизни. На место происшествия сразу были отправлены оперативные службы.

В Питере мотоциклист на зебре на полной скорости сбил пешехода, переходившего на красный

В Питере мотоциклист на зебре на полной скорости сбил пешехода, переходившего на красный

Ранее Лайф рассказывал, что камера сняла, как "мерседес" в Подмосковье сбил женщину с детьми на переходе. После ДТП к месту происшествия немедленно подбежали очевидцы, водитель был в панике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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