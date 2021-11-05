Курс Украины на экономическую интеграцию в Европейский союз является крупнейшим стратегическим просчётом. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в своё время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов…", — написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте партии.

Политик отмечает, что Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнёра. Киев, избрав путь сближения с Западом, потерял традиционные рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза.

"Уникальное географическое положение, пока ещё не утраченный статус транзитёра (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала — то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что ещё можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения", — добавил Медведчук.