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"Зона обмана": Медведчук назвал евроинтеграцию стратегическим просчётом Украины

По мнению политика, стране необходимо менять внешнеэкономический вектор, поскольку теряются крупные рынки сбыта продукции.

5 ноября, 19:28

Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Курс Украины на экономическую интеграцию в Европейский союз является крупнейшим стратегическим просчётом. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в своё время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов…", написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте партии.

Политик отмечает, что Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнёра. Киев, избрав путь сближения с Западом, потерял традиционные рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза.

"Уникальное географическое положение, пока ещё не утраченный статус транзитёра (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала — то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что ещё можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения", добавил Медведчук.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что украинский дипломат предупредил Киев об опасности вступления в ЕС. Он также призвал власти Незалежной как можно скорее заняться улучшением экономического положения страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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