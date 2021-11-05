Россиянин Петровский победил Чалояна и стал чемпионом мира

Российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов. Соревнования проходят в Белграде.

Марку Петровскому 22 года. На его счету также золото чемпионата России и серебро командного кубка страны. Как отмечали в Федерации бокса России, он для многих стал открытием чемпионата. Показал невероятный характер, вырывал победы в последних раундах.