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Россиянин Петровский победил Чалояна и стал чемпионом мира

В федерации отмечали, что 22-летний спортсмен стал открытием чемпионата, который проходит в Белграде.

5 ноября, 19:53
<p>Марк Петровский. Фото © Instagram\russianboxingfederation</p>

Марк Петровский. Фото © Instagram\russianboxingfederation

Российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов. Соревнования проходят в Белграде.

Марку Петровскому 22 года. На его счету также золото чемпионата России и серебро командного кубка страны. Как отмечали в Федерации бокса России, он для многих стал открытием чемпионата. Показал невероятный характер, вырывал победы в последних раундах.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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