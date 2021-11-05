В Чехии раскрыли ещё один диагноз президента Земана

У президента Чехии Милоша Земана хроническое заболевание печени, рассказал чешский ведущий хирург Павел Пафко, член медицинской бригады, которая занимается здоровьем главы государства. Врач заявил, что политику, вероятно, потребуется провести ещё три или четыре недели в больнице.

Как сообщает Reuters, сам Земан сказал в телефонном интервью радио Frekvence 1 из больницы, что чувствует себя хорошо и готов работать до истечения срока полномочий в 2023 году. Хотя врачи заявили, что ему необходима дальнейшая госпитализация.