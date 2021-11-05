В Чехии раскрыли ещё один диагноз президента Земана
Сам политик заявляет, что чувствует себя хорошо и готов выполнять обязанности до 2023 года.
Фото © ТАСС / Michal Krumphanzl
У президента Чехии Милоша Земана хроническое заболевание печени, рассказал чешский ведущий хирург Павел Пафко, член медицинской бригады, которая занимается здоровьем главы государства. Врач заявил, что политику, вероятно, потребуется провести ещё три или четыре недели в больнице.
Как сообщает Reuters, сам Земан сказал в телефонном интервью радио Frekvence 1 из больницы, что чувствует себя хорошо и готов работать до истечения срока полномочий в 2023 году. Хотя врачи заявили, что ему необходима дальнейшая госпитализация.
О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, Лайф сообщал 10 октября. Тогда отмечалось, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет. В связи с этим в Сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий.
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