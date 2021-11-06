Напомним, 41-летний Хави покинул Барселону в 2015 году после того, как помог клубу выиграть 25 титулов за 17 сезонов, в том числе четыре титула Лиги чемпионов. Он также сыграл ключевую роль в серии титулов Испании, когда она выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2008 и 2012 годов. Шесть лет он был в "Аль-Садде" — сначала как игрок, а затем как тренер. Как сообщает Espn.com, Хави берёт на себя "Барсу", когда команда находится на самом низком уровне за последние десять лет.