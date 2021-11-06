"Добро пожаловать домой!": Хави назначен на пост главного тренера ФК "Барселона"
Ожидается, что испанец прибудет в страну в эти выходные. Уже в начале следующей недели менеджеры планируют собрать пресс-конференцию с ним.
Фото © Twitter / ФК "Барселона"
It was meant to be.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t
Футболист и тренер "Аль-Садда" Хави официально назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Барселона", сообщает пресс-служба команды.
"Это должно было произойти. Добро пожаловать домой", — опубликовала "Барселона" видео с Хави в своём официальном аккаунте в "Твиттере".
Соглашение между "Барсой" и Хави рассчитано до лета 2024 года. В эти выходные ожидается его приезд в Барселону, а 8 ноября клуб проведёт специальную пресс-конференцию с участием испанца.
Напомним, 41-летний Хави покинул Барселону в 2015 году после того, как помог клубу выиграть 25 титулов за 17 сезонов, в том числе четыре титула Лиги чемпионов. Он также сыграл ключевую роль в серии титулов Испании, когда она выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2008 и 2012 годов. Шесть лет он был в "Аль-Садде" — сначала как игрок, а затем как тренер. Как сообщает Espn.com, Хави берёт на себя "Барсу", когда команда находится на самом низком уровне за последние десять лет.
Ранее Лайф сообщал, что катарский футбольный клуб "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону". На посту главного тренера каталонского клуба испанский специалист сменит уволенного Рональда Кумана. Предыдущий наставник сине-гранатовых покинул свой пост 28 октября. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "Барселоны" и серия поражений в начале сезона.
Комментариев: 0