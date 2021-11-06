Нынешний бойфренд певицы Светланы Лободы — взрослый и сильный человек, состоявшийся в жизни. Так певица охарактеризовала своего нового возлюбленного, имя которого она отказалась называть.

"Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой", — поделилась певица в беседе с ведущей шоу на YouTube Машей Ефросининой.

Артистка отказалась раскрывать какие-то подробности. Ходят слухи, что её избранником является украинский миллиардер. Певица продемонстрировала дорогое кольцо, которое подарил ей бойфренд, но при этом отказалась говорить, помолвочное ли оно.

"Концерты не отменяю, это было одно из моих условий, но стараюсь больше проводить с ним времени", — призналась певица.