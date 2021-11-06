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Погибшая при крушении самолёта популярная в Бразилии 26-летняя певица Марилия Мендонса за несколько часов до трагедии опубликовала в своём аккаунте видео. На кадрах девушка в последний раз на земле оборачивается на камеру, улыбается и идёт к маленькому воздушному судну, которое вскоре разобьётся, а затем обедает на его борту.

"Расскажите мне здесь в самых восхитительных комментариях об этом чудесном штате, которым является Минас-Жерайс!" — написала Марилия Мендонса, не подозревая, о какой душевной боли придётся чуть позже рассказывать её фанатам под этой публикацией.

"Я не верю. На мгновение мне показалось, что всё в порядке, что Бог принимает всех в своей вечной обители", — сокрушаются поклонники Марилии в комментариях под её последним видео. "Моё сердце стонет!", "Пожалуйста, нет!", "Скажи, что это неправда!", "Не делай этого, Марилия!", "Как будто не стало кого-то из членов моей семьи!", "Моя душа разорвана!", "Боже мой, как это больно!" — сокрушаются любившие певицу.

В первом пресс-релизе, выпущенном сразу после авиакатастрофы, было сказано, что певицу удалось спасти. Но вышедшее позже официальное заявление пожарной службы штата Минас-Жерайс окончательно разрушило надежды поклонников Мендонсы. Записи выступлений Марилии на YouTube имеют сотни миллионов просмотров. Девушка была одной из самых успешных исполнителей в стиле бразильского кантри — сертанежу. В 2019 году она стала стала лауреатом премии Latin Grammy за лучший альбом в этом жанре. СМИ сообщают, что смерть талантливой исполнительницы комментирует также Правительство Бразилии и бывший президент Лула.

"Марилия Мендонса оставила след в бразильской музыке и культуре Бразилии, ясно, что это не будет забыто. Сочувствуем семье и друзьям. Покойся с миром, певица мира", — цитирует Daily Mail сообщение бразильского Министерства культуры.

"Я сочувствую семье и миллионам поклонников музыки и харизмы певицы Марилии Мендонсы. Дай Бог сил и утешения сердцам всех, кто потерял близких в этой трагической катастрофе", — пишет бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва в "Твиттере".