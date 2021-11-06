Популярная певица в 26 лет погибла при крушении самолёта
В небольшом воздушном судне также были её продюсер, дядя и два члена экипажа.
Популярная певица в 26 лет погибла при крушении самолёта. Видео © Globo
В бразильском штате Минас-Жерайс при авиакрушении погибла популярная в стране певица Марилия Мендонса. Ей было 26 лет, два года назад она стала лауреатом премии Grammy Latino.
Как сообщает местный телеканал Globonews, также погибло ещё четыре человека. Это продюсер певицы, её дядя и два пилота. Судя по видео с места крушения, небольшой самолёт упал вдали от жилых домов посреди реки. Он развалился на части от удара об землю.
А ранее, как сообщал Лайф, в России разбился Ан-12. Самолёт, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Лайф публиковал список из семи погибших членов экипажа и пассажиров. Восьмой и девятой жертвой стали руководители авиакомпании "Заполярье".
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