Популярная певица в 26 лет погибла при крушении самолёта

В бразильском штате Минас-Жерайс при авиакрушении погибла популярная в стране певица Марилия Мендонса. Ей было 26 лет, два года назад она стала лауреатом премии Grammy Latino.

Как сообщает местный телеканал Globonews, также погибло ещё четыре человека. Это продюсер певицы, её дядя и два пилота. Судя по видео с места крушения, небольшой самолёт упал вдали от жилых домов посреди реки. Он развалился на части от удара об землю.