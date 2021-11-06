Вооружённые силы Украины намерены применять купленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar ситуативно, чтобы "гасить угрозы". Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала.

"Массовое использование мы, будем говорить, не то чтобы не рассматриваем <…> Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять", — сказал Шаптала в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, случаи применения этих беспилотников будут "ситуативными".