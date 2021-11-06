"Гасить угрозы": В Генштабе Украины рассказали, когда намерены применять беспилотники Bayraktar
В военном ведомстве пояснили, насколько активно намерены использовать турецкие дроны в Донбассе.
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Вооружённые силы Украины намерены применять купленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar ситуативно, чтобы "гасить угрозы". Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала.
"Массовое использование мы, будем говорить, не то чтобы не рассматриваем <…> Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять", — сказал Шаптала в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, случаи применения этих беспилотников будут "ситуативными".
Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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