Экологи ФРГ потребовали остановить сертификацию "Северного потока – 2"

К блокаде "Северного потока – 2" призвали германские экологи. Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер требует остановить сертификацию газопровода в связи с "игнорированием" властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода".

"Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей", — цитирует Мюллер-Креннера журнал Der Spiegel.

До этого польский регулятор по энергетике поставил под сомнение независимость оператора трубопровода. Deutsche Umwelthilfe же добавил и своё мнение на этот счёт и вновь заявил, что газопровод представляет собой угрозу энергетической безопасности Европы и делает невозможным достижение климатических целей.

Это не первое выступление немецких экологов против проведения трубопровода "Северный поток – 2". В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газовой трубы в связи с защитой климата. Тогда Саша Мюллер-Креннер заявил, что "продолжит использовать все законные средства против завершения и ввода проекта в эксплуатацию".