Опрос показал уверенность украинцев в неправильном пути их страны

70% украинцев уверены, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего". В прошлом месяце количество людей с такой оценкой было меньше — 63%.

"Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий на Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились", — говорится в итогах опроса.

Социологи также выяснили, что 38% украинцев считают основной проблемой страны низкие зарплаты и пенсии, 32% таковой считают войну в Донбассе, столько же уверены, что проблема в коррупции. А вот 31% — высокие тарифы на коммунальные услуги.

При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.