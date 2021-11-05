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Опрос показал уверенность украинцев в неправильном пути их страны

Только за месяц доля граждан с таким мнением увеличилась сразу на семь процентов.

5 ноября, 20:57

Фото © Pexels

70% украинцев уверены, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего". В прошлом месяце количество людей с такой оценкой было меньше — 63%.

"Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий на Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились", — говорится в итогах опроса.

Социологи также выяснили, что 38% украинцев считают основной проблемой страны низкие зарплаты и пенсии, 32% таковой считают войну в Донбассе, столько же уверены, что проблема в коррупции. А вот 31% — высокие тарифы на коммунальные услуги.

При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.

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А ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал евроинтеграцию стратегическим просчётом Украины. По мнению политика, стране необходимо менять внешнеэкономический вектор, поскольку теряются крупные рынки сбыта продукции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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