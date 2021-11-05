СМИ: Германия проигнорировала мнение Польши при сертификации "Северного потока – 2"
В октябре немецкое правительство заявило, что проект не ставит под угрозу поставки газа как в Германию, так и в Европейский союз в целом.
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Минэкономики ФРГ явно проигнорировало аргументы ответственного государственного органа в Польше по процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2". Это развивает новые разногласия по проекту, считает журнал Der Spiegel.
Издание отмечает, что Управление по регулированию энергетики Польши поставило под сомнение независимость оператора трубопровода — польские власти в своём письме заявили, что проект представляет "особенно высокие риски для безопасности поставок", так как контролируется российской государственной компанией "Газпром". Благодаря своей рыночной силе "Газпром" может "в одиночку поставить под угрозу безопасность поставок газа в определённые государства-члены, регионы или даже весь ЕС". Между тем в конце октября Минэкономики ФРГ заявило, что сертификация компании как независимого оператора транспортной сети "не поставит под угрозу безопасность поставок газа в Федеративную Республику Германия и Европейский союз".
Как сообщал Лайф ранее, в Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2". Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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