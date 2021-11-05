СМИ: Германия проигнорировала мнение Польши при сертификации "Северного потока – 2"

Издание отмечает, что Управление по регулированию энергетики Польши поставило под сомнение независимость оператора трубопровода — польские власти в своём письме заявили, что проект представляет "особенно высокие риски для безопасности поставок", так как контролируется российской государственной компанией "Газпром". Благодаря своей рыночной силе "Газпром" может "в одиночку поставить под угрозу безопасность поставок газа в определённые государства-члены, регионы или даже весь ЕС". Между тем в конце октября Минэкономики ФРГ заявило, что сертификация компании как независимого оператора транспортной сети "не поставит под угрозу безопасность поставок газа в Федеративную Республику Германия и Европейский союз".