В Посольстве России заявили о шансе договориться с США о выдаче виз в Москве

У США и России есть шанс договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве. Об этом заявили в российском посольстве в Соединённых Штатах.

"Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему", — сказал советник-посланник Посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI.

По его словам, российские и американские дипломаты вскоре проведут консультации по "двусторонним раздражителям". Также будет поднят вопрос консульского обеспечения.