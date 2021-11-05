В Посольстве России заявили о шансе договориться с США о выдаче виз в Москве
Российские и американские дипломаты вскоре проведут консультации по "двусторонним раздражителям".
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
У США и России есть шанс договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве. Об этом заявили в российском посольстве в Соединённых Штатах.
"Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему", — сказал советник-посланник Посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI.
По его словам, российские и американские дипломаты вскоре проведут консультации по "двусторонним раздражителям". Также будет поднят вопрос консульского обеспечения.
Ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
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