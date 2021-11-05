Какие продукты ускоряют старение, рассказал диетолог

Любая однообразная пища может ускорить процессы старения в организме, считает врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Тех, кто хочет дольше продержать организм в молодом состоянии, доктор предостерёг также от частого употребления жареного, быстрых углеводов и трансжиров.

"То есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки", — перечислил Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru продукты, ускоряющие процессы старения в организме.

Медик добавил, что всё способствует развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей, так как не богатая витаминами пища приводит к развитию хронических заболеваний. В свою очередь, врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова подчеркнула, что хронические заболевания развиваются из-за нарушения работы органов пищеварения.

"При поступлении вредных продуктов увеличивается уровень эндотоксина. Это приводит к повышению толерантности к глюкозе, росту уровня "плохого холестерина" в крови и адреналина, что запускает механизм образования атеросклеротических бляшек, а в дальнейшем приводит к риску появления инфаркта и инсульта", — добавила Маркова.