Зеленский вывел нового главу Минобороны из состава контактной группы по Донбассу

Назначенного накануне на пост министра обороны Алексея Резникова указом президента Украины Владимира Зеленского вывели из состава делегации, участвующей в переговорах Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", — отмечается в указе Зеленского.

Временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации Зеленский назначил депутата Верховной рады от президентской фракции "Слуги народа" Андрея Костина, который является представителем Киева в рабочей группе по политическим вопросам.