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Зеленский вывел нового главу Минобороны из состава контактной группы по Донбассу

Временно исполнять обязанности первого замглавы делегации будет депутат Верховной рады от фракции "Слуги народа" Андрей Костин.

5 ноября, 20:41
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-predstaviv-novopriznachenogo-ministra-oboroni-71433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Назначенного накануне на пост министра обороны Алексея Резникова указом президента Украины Владимира Зеленского вывели из состава делегации, участвующей в переговорах Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", — отмечается в указе Зеленского.

Временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации Зеленский назначил депутата Верховной рады от президентской фракции "Слуги народа" Андрея Костина, который является представителем Киева в рабочей группе по политическим вопросам.

Политолог назвал пустышкой назначенного на пост министра обороны Украины Резникова

Политолог назвал пустышкой назначенного на пост министра обороны Украины Резникова

Как сообщал Лайф ранее, 4 ноября Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины. Госдеятелю 55 лет. Ранее он занимал пост вице-премьера.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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