Зеленский вывел нового главу Минобороны из состава контактной группы по Донбассу
Временно исполнять обязанности первого замглавы делегации будет депутат Верховной рады от фракции "Слуги народа" Андрей Костин.
Фото © Офис президента Украины
Назначенного накануне на пост министра обороны Алексея Резникова указом президента Украины Владимира Зеленского вывели из состава делегации, участвующей в переговорах Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", — отмечается в указе Зеленского.
Временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации Зеленский назначил депутата Верховной рады от президентской фракции "Слуги народа" Андрея Костина, который является представителем Киева в рабочей группе по политическим вопросам.
Как сообщал Лайф ранее, 4 ноября Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины. Госдеятелю 55 лет. Ранее он занимал пост вице-премьера.
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