Иммунолог рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты"
По словам медика, больной способен инфицировать целое помещение, поэтому важно почаще проветривать комнаты.
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С появлением дельта-штамма коронавируса увеличилась вероятность передачи инфекции воздушно-пылевым путём. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, подчёркивая, что теперь вирусу необязательно быть в составе воздушных капелек, которые выделяет человек.
"Для "дельты" и других последних генераций этот путь стал более важным, чем для предыдущих. Не за счёт того, что вирус стал лучше летать в воздухе, а за счёт большего выделения человеком вирусных частиц в единицу времени", — заявил Николай Крючков в эфире канала "Москва 24".
Иммунолог предупреждает, что поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.
А ранее Лайф рассказал, что врач заявила о способности дельта-штамма коронавируса менять голос человека. Инфекция приводит к сбоям в работе различных систем организма, в том числе нервной. Ещё страдают лёгкие, сердце, желудок.
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