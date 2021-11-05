Иммунолог рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты"

С появлением дельта-штамма коронавируса увеличилась вероятность передачи инфекции воздушно-пылевым путём. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, подчёркивая, что теперь вирусу необязательно быть в составе воздушных капелек, которые выделяет человек.

"Для "дельты" и других последних генераций этот путь стал более важным, чем для предыдущих. Не за счёт того, что вирус стал лучше летать в воздухе, а за счёт большего выделения человеком вирусных частиц в единицу времени", — заявил Николай Крючков в эфире канала "Москва 24".

Иммунолог предупреждает, что поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.