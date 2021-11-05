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Иммунолог рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты"

По словам медика, больной способен инфицировать целое помещение, поэтому важно почаще проветривать комнаты.

5 ноября, 20:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С появлением дельта-штамма коронавируса увеличилась вероятность передачи инфекции воздушно-пылевым путём. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, подчёркивая, что теперь вирусу необязательно быть в составе воздушных капелек, которые выделяет человек.

"Для "дельты" и других последних генераций этот путь стал более важным, чем для предыдущих. Не за счёт того, что вирус стал лучше летать в воздухе, а за счёт большего выделения человеком вирусных частиц в единицу времени", — заявил Николай Крючков в эфире канала "Москва 24".

Иммунолог предупреждает, что поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.

Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению

Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению

А ранее Лайф рассказал, что врач заявила о способности дельта-штамма коронавируса менять голос человека. Инфекция приводит к сбоям в работе различных систем организма, в том числе нервной. Ещё страдают лёгкие, сердце, желудок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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