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Как быстрее избавиться от похмелья, посоветовал нарколог

Первая рекомендация самая простая — чтобы наутро после застолья не было серьёзных последствий, нужно употреблять алкоголь в меру.

5 ноября, 21:31

Фото © Pexels

Если к выпивке относиться как к чему-то символическому и не очень сильно увлекаться алкоголем, то тяжёлых последствий наутро в виде похмелья можно избежать. Это отметил психиатр-нарколог, психотерапевт Евгений Бучацкий. Он рассказал, что этот эффект похмелья может быть очень затяжным и тогда стоит обращаться к специалистам.

"Чтобы не было последствий, нужно не пить. Употребление алкоголя в принципе допустимо в виде какой-то ритуальности, символизма. Если соблюдать эти правила и в обязательном порядке хорошо закусывать, особенно мясными блюдами, тогда последствий может не быть", подчеркнул Евгений Бучацкий в беседе с телеканалом "360".

Особое внимание здоровью, говорит нарколог, следует уделять тем, кому за 30. Если после вечеринки наутро у них возникают проблемы, лучше обратиться к медикам.

"Самое безопасное и безболезненное решение — обращаться к специалистам в клинику. Потому что некоторые состояния требуют достаточно внушительных медицинских вмешательств", пояснил Бучацкий, добавив, что может потребоваться оказание медицинской помощи вплоть до массивной инфузионной терапии и стабилизации работы внутренних органов.

При этом нарколог советует обращать внимание на такие симптомы, как нарушение аппетита, тремор конечностей, усиленное сердцебиение, панические атаки, тревожное состояние, потливость.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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