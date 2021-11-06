Politico: США рассмотрят возможность отказа от применения ядерного оружия первыми

Администрация Белого дома рассмотрит вопрос о возможности Соединённых Штатов взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в Белом доме, также помощники президента по нацбезопасности изучат возможность объявить о том, что "единственной целью" ядерного арсенала США является сдерживание ядерной войны. То есть речь идёт об исключении возможности ответа таким оружием на использование обычного, а также на другое стратегическое нападение, например кибератаку.

Как пишет газета, Минобороны США выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым "наращиванием вооружения Россией и Китаем".