В Испании поймали мигранта, который 8 лет держал взаперти дочерей и племянниц. Видео © Twitter / Policía Nacional

Полиция Испании задержала выходца из Йемена. Его обвиняют в том, что он незаконно удерживал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет.

По данным правоохранителей, свою страну мужчина покинул ещё в 2014 году. Он вывез дочерей и племянниц, при этом от сестры не получал на это разрешение. С тех пор мужчина умудрился пожить с семьёй в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Турции. В испанской Мурсии они находились с марта 2020 года и были задержаны после сообщения представителя неправительственной организации, которая занимается помощью людям в сложной жизненной ситуации.





По сообщению заявительницы, четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, жили "в полном подчинении мужчины". На вопросы о том, где находятся матери, они давали разные ответы. При этом отец и дядя в одном лице распределял продукты по своему усмотрению, избавился от телевизора, радио и другой электроники.

При обыске были обнаружены наличные (5 тысяч евро и 2,5 тысячи американских долларов), условия в квартире были крайне плохими — антисанитария, заклеенные окна. Власти Испании связались с сестрой задержанного. Оказалось, женщина не знала об их судьбе все восемь лет.