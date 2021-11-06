В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование. В частности, нужно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения виртуальной национальной валюты, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением. Изменения будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов.

"Обычные криптовалюты, стейблкоины и государственная цифровая валюта должны иметь свои определения, которые нужно в обязательном порядке отразить в законодательстве", — рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью газете "Известия".

Кроме этого, в законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) нужно усилить гарантии судебной защиты, ввести регулирование майнинга, уверен председатель думского комитета. Одновременно планируется зафиксировать меры защиты при расчётах с использованием цифрового рубля. Анатолий Аксаков также заверил, что владельцы цифровых рублей и обладатели фиатных денег будут полностью равноправны. Заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев подчеркнул, что предстоит легализовать цифровой рубль в качестве платёжного средства. В Центробанке изданию уточнили, что дорожная карта по внедрению появится по результатам пилотного тестирования проекта. Эксперимент будет проходить в несколько этапов. На первом из них планируется отработать эмиссию.

При этом опрошенные изданием эксперты расходятся во мнениях относительно необходимости внесения поправок в Конституцию РФ для внедрения цифрового рубля.Так, в Ассоциации юристов России считают, что изменения потребуются, поскольку статья 75 основного закона запрещает введение и эмиссию других денег, помимо обычного рубля. А вот в комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, в свою очередь, действующие конституционные нормы оценивают как достаточные. Банки — участники эксперимента о пилотном проекте и концепции цифрового рубля в целом отзываются положительно.