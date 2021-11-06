Врач рассказал, о чём говорит повышенная температура после ковида
По мнению специалиста, сама по себе она не опасна, а вот при наличии и других симптомов стоит обратиться в больницу.
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Повышенная температура тела может долго сохраняться даже после перенесённой коронавирусной инфекции. В среднем она может держаться в диапазоне 37–37,5 градуса, рассказал врач-нейрофизиолог Александр Будик. Это, по его мнению, говорит о вегетативном дисбалансе человека, что само по себе не опасно.
"Многие вирусные заболевания характеризуются тем, что у человека наблюдается повышенная температура в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику", — заявил Александр Будик в беседе с радио Sputnik.
Врач отмечает, что повышение температуры до 37,5 градуса ничем не опасно, только если оно не сопровождается какими-то другими проявлениями. Но если вместе с этим у вас наблюдается ломота в суставах, головные боли или другие дополнительные симптомы, то стоит обратиться в больницу.
Как рассказывал Лайф, врач ранее поведала о необычном проявлении постковидного синдрома. Несмотря на то что входными воротами для вируса являются лёгкие, он может циркулировать по всему организму и поражать его в разных местах.
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