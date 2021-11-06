Таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе

Таксист из Новороссийска заблокировал скорую помощь во дворе. Видео © Instagram / gorbolnica1nvrsk

Медики из Новороссийска поделились историей о том, как местный таксист принципиально отказался пропускать автомобиль скорой помощи. По их словам, выехать из двора дома по другой дороге было нельзя, а водитель легковушки не пропускал. На разбирательства ушло около 15 минут.

"Водитель такси вышел из автомобиля и устроил с водителем скорой дорожные словесные разборки. Затем демонстративно сел за руль своего автомобиля и бездействовал ещё минут семь. Время, которое нельзя терять, время, за которым стоит жизнь", — подчеркнули врачи в своём аккаунте в "Инстаграме".

Освободить дорогу для скорой помогли местные жители. Когда они вмешались в ситуацию, автохам решил всё же пропустить спецавтомобиль. Таксиста уже ищет полиция.

"Уважаемые водители, скорая помощь — это вид транспорта, для которого почти всегда зелёный свет. Водители скорой — профессионалы высшего класса, и выяснять с ними отношения не надо. Просто уступи дорогу!" — отметили медики.