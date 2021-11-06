Американский учёный допустил возможность новой гражданской войны в США
По его мнению, к этому ведёт набирающее обороты культурное противостояние между представителями белой и негроидной расы.
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Соединённые Штаты Америки сейчас находятся на пороге гражданской войны. Такое мнение высказал профессор философии из Университета Де Поля Джейсон Хилл. Он уверен, что к этому склоняет страну нынешняя расовая политика.
В беседе с "Лентой.ру" Хилл выразил мнение, что США удалось справиться с проблемами расизма в традиционном проявлении. Однако он считает, что сейчас скорее ущемляются права белых, а не темнокожих. Яркий пример этому, по словам профессора, сторонники движения Black Lives Matter (BLM).
"По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом", — сказал профессор.
Джейсон Хилл считает, что в США сейчас уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев: они не могут получить продвижение в карьере, остаются в стороне от получения социальных льгот.
Напомним, минувшим летом — после того, как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти — в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.
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