Американский учёный допустил возможность новой гражданской войны в США

Соединённые Штаты Америки сейчас находятся на пороге гражданской войны. Такое мнение высказал профессор философии из Университета Де Поля Джейсон Хилл. Он уверен, что к этому склоняет страну нынешняя расовая политика.

В беседе с "Лентой.ру" Хилл выразил мнение, что США удалось справиться с проблемами расизма в традиционном проявлении. Однако он считает, что сейчас скорее ущемляются права белых, а не темнокожих. Яркий пример этому, по словам профессора, сторонники движения Black Lives Matter (BLM).

"По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом", — сказал профессор.

Джейсон Хилл считает, что в США сейчас уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев: они не могут получить продвижение в карьере, остаются в стороне от получения социальных льгот.