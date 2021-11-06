Православные россияне отмечают Дмитриевскую субботу

6 ноября православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. По традиции в этот день ходят в храм, чтобы послушать службу и помолиться об упокоении душ усопших родных и близких.

Изначально Дмитриевская суббота была посвящена поминовению воинов. Она была установлена Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. В день своего небесного покровителя — Димитрия Солунского — князь решил поминать павших в битве.

В Дмитриевскую поминальную субботу накрывается обильный обед. Причём на столе должны быть те блюда, которые при жизни любили покойные. Некоторые ставят на стол ещё одну тарелку — для умершего: в неё накладывается по ложке из каждого блюда на столе.

В этот день нельзя плохо думать и говорить о покойных. В храмах в этот день молятся о том, чтобы Господь простил умершему его земные грехи и поселил его в Царстве Небесном. Также в церквях ставится особый поминальный столик — там можно оставить продукты для раздачи нуждающимся.