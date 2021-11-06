Православные россияне отмечают Дмитриевскую субботу
Изначально она была установлена Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле.
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6 ноября православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. По традиции в этот день ходят в храм, чтобы послушать службу и помолиться об упокоении душ усопших родных и близких.
Изначально Дмитриевская суббота была посвящена поминовению воинов. Она была установлена Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. В день своего небесного покровителя — Димитрия Солунского — князь решил поминать павших в битве.
В Дмитриевскую поминальную субботу накрывается обильный обед. Причём на столе должны быть те блюда, которые при жизни любили покойные. Некоторые ставят на стол ещё одну тарелку — для умершего: в неё накладывается по ложке из каждого блюда на столе.
В этот день нельзя плохо думать и говорить о покойных. В храмах в этот день молятся о том, чтобы Господь простил умершему его земные грехи и поселил его в Царстве Небесном. Также в церквях ставится особый поминальный столик — там можно оставить продукты для раздачи нуждающимся.
А ранее православные отметили День Казанской иконы Богоматери. Считается, что этот образ помог освободить Москву от интервентов и восстановить российскую государственность в 1612 году.
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