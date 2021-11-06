Необычные случаи исцеления : 6 ноября православные отмечают праздник иконы "Всех скорбящих Радость" Какие чудеса творит икона "Жены, облечённой в солнце" и когда случилось её прославление в Москве 5 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Прославление иконы "Всех скорбящих Радость" случилось в Москве в 1688 году. Согласно "Сказанию об иконе", сестра действовавшего тогда московского патриарха Иоакима Евфимия Папина неожиданно тяжело разболелась. Что это была за болезнь, сейчас судить трудно, но длилась она целый год, в результате чего "в боку ея" появилась такая глубокая рана, что врачеватели без труда могли видеть внутренности. Дело шло к смерти, но больная не прекращала молиться Богу о выздоровлении и однажды услышала женский голос, спрашивающий её, "почему она молится ко Господу и к святым, но не просит здоровья у общей Целительницы всех". "Где же найти мне такую целительницу?" — спросила удивлённая вдова.

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"Иди в храм Преображения, — ответил голос. — На левой стороне, где стоят женщины, есть мой образ "Всех скорбящих Радость". Позови священника, пусть отслужит перед образом молебен с водосвятием. Тогда и получишь своё исцеление. Не забывай же Моего милосердия и расскажи всем в прославление имени Моего".

Расспросив близких, Евфимия узнала, что на Ордынке в храме Преображения действительно есть такая икона. Так как болящая уже не могла подниматься с постели, но имела некоторое влияние, она попросила принести этот образ к ней домой и позвала священника. Батюшка отслужил перед иконой молебен, и сестра патриарха выздоровела.

После этого случая от образа стали происходить и другие чудеса. К нему потянулись верующие, и священникам даже пришлось составить тексты молебна и молитву-акафист образу, а царские иконописцы стали делать списки (копии) с иконы. В 1711 году слухи о чудесной иконе дошли до сестры Петра I царевны Натальи. Она приказала сделать копию с образа и забрала её в Санкт-Петербург.

Чудеса иконы "Всех скорбящих Радость"

Икона действительно была удивительной: во-первых, Богородица была изображена в полный рост и окружена мандорлой — особым нимбом, который исходил от всего тела. Искусствоведы считают, что такое изображение скорее европейская, чем византийская или российская традиция. Некоторые пытаются доказать, что иконография образа восходит к фреске Эль Греко 1603 года "Милующая Мадонна", которую художник изобразил в алтаре католического храма при больнице де ла Каридат в испанском городе Ильекас.

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Над Богородицей, которая иногда изображалась с божественным Младенцем, была изображена Святая Троица и парили два ангела с рипидами — богослужебной утварью в виде опахала, которое действительно используется во время крестного хода. Другие ангелы изображены на иконе стоящими среди молящих о помощи людей — через них Богородица посылает людям помощь.

Над людьми, просящими об исцелении, изображены святые: слева — Сергий Радонежский и Феодора Сикеота, а справа — Григорий Декаполит и Варлаам Хутынский. А под ногами Богородицы изображён картуш — свиток со словами молитвы Богородице, ведь название иконы "Всех скорбящих Радость" на самом деле является началом молитвы, в которой верующий прославляет Деву Марию и просит помощи: "Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение....<> ...Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим".

Происхождение образа окутано тайной. Авторы журнала "Фома" считают, что образ всего за пять лет до прославления — в 1683 году — был написан иконописцем и художником, мастером Оружейной палаты Иваном Безминым. Однако в сказании, текст которого был сложен сразу после чуда с Евфимией, было сказано, что в 1688 году образ был уже очень ветхим, то есть иконе было много лет, а значит, либо Иван Безмин написал иную икону, либо сделал список с этой, чтобы она не была утрачена. В самом храме даже Евфимии никто не мог сказать, откуда там появилась такая необычная икона.

Некоторые исследователи считают, что, скорее всего, образ был написан ещё в те времена, когда на Ордынке вместо каменного храма Преображения стоял деревянный и в нём был придел во имя Варлаама Хутынского.

Дальнейшая история образа

Во времена СССР храм был закрыт, а икона считалась исчезнувшей. Когда храм в 1948 году вновь открылся, икона снова оказалась на месте. Но та ли это икона, доподлинно неизвестно. Возможно, это только список, подаренный храму патриархом Алексием I.

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Почитание иконы с XVII века распространилось по всей России, и сейчас чудотворные списки иконы находятся в разных храмах страны. Есть такая икона в Богословском храме Воронежа, в Твери, Вологде, Тобольске и даже в Харбине.

В Санкт-Петербурге есть особый образ этой иконы. Он называется "Всех скорбящих Радость" (с грошиками). Согласно местному преданию, икону принесло невскими волнами к имению купцов Куракиных, которые поместили образ в надомном храме. От них икона перешла к купцу Матвееву, который передал образ в часовню деревни Клочки. 23 июля 1888 года над окрестностями Санкт-Петербурга разразилась сильная гроза. Молния ударила в крышу часовни, где находилась икона, и опалила угол с образом, но икона чудесным образом не пострадала. Наоборот, от молнии лик Богородицы посветлел и обновился. От высокой температуры к её поверхности прилипли мелкие медные монетки, которые крестьяне клали к киоту с иконой в благодарность за помощь. Их оказалось 12 — по числу апостолов.

О произошедшем узнало множество народа, и с благословения местного митрополита перед образом стали служить молебны. Вскоре от иконы стали происходить исцеления. В 1890 году от неё исцелился отрок Николай Грачёв, страдавший припадками, а через год обрела голос молодая женщина Вера Белоногова, потерявшая его из-за тяжёлой болезни.

В день праздника иконы "Всех скорбящих Радость" верующие приходят в храмы и просят Богородицу, чтобы она исцелила их через свой образ. Они заказывают молебны и ставят к иконе свечи.

Авторы Майя Новик