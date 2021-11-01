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Нельзя стирать, ругаться и убивать пауков: а что нужно делать в Иванов день, 1 ноября

Как провожали осень и встречали зиму, почему в этот день нужно было сытно наедаться и что грозило тем, кто нарушал народные обычаи.

1 ноября, 13:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Первого ноября отмечают Иванов день, в который было принято провожать осень и встречать зиму. Православные христиане вспоминают священномученика Садока и празднуют перенесение мощей болгарского святого Иоанна Рыльского. Именины в этот день празднуют Иван, Дмитрий, Михаил, Николай, Леонтий, Павел, Пётр, Сергей, Феликс.

Фото © vesiskitim.ru

Фото © vesiskitim.ru

С этого дня — 19 октября по старому стилю — начинались морозы, что означало окончание осени. Её провожали приготовленными из курицы блюдами: жареной и тушёной птицей, супом и лапшой. Особое внимание уделяли пирогам — курникам. Перед дверями раскладывали листья, сверху стелили дорожку для встречи зимы.

Приметы на 1 ноября

Перелётные птицы летят высоко — зима будет снежной, низко — осадков почти не будет. Осенняя грязь на улице предполагала приход зимы почти через месяц (четыре седмицы, равные 28 дням). В случае если ночью выпал снег, а на небе яркие звёзды — ждать морозов. Снегопад возвещал ненастную зиму. Если на улице тепло, то и зима будет нехолодной, а весна — ранней.

Конюховый день

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Категорически запрещалось запрягать коней и выходить с ними на работу. В народе верили, что домовой шалит с лошадьми, и задабривали его сладкой кашей и хлебом. Проводили также обряд, чтобы лошади не отказывались от жеребят: хозяйки расчёсывали лошади гриву, крестили живот и уговаривали не бросать детёнышей. Для того чтобы лошадей не крали, в этот день их обрызгивали святой водой и заговаривали замки.

Что запрещалось делать 1 ноября

Нельзя было стирать, считали, что высохшая одежда притянет к человеку несчастье. Запрещалось спорить, ругаться. Не оставляли открытыми двери и окна, верили, что это притянет горе. Не отказывали нуждающимся, чтобы не прожить весь следующий год в нищете. Не убивали пауков, по поверьям, в членистоногих вселялись души покойных близких, а те, кто делал это, в будущем встречались с бедами.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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