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День иконы Казанской Божией Матери: как отмечают и что запрещается делать

4 ноября 2021 года православные верующие отмечают День Казанской иконы Богородицы, которая помогала русским воинам защищать Отечество.

4 ноября, 13:00
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

В православных храмах в этот день проводят праздничные богослужения, а накануне — великую вечерню. Сразу два праздника, посвященных Казанской иконе Божией Матери, отмечают верующие — первый 21 июля, второй — 4 ноября. И если летнее празднование приурочено ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579 году, когда в уничтоженном пожаром городе была найдена нетронутая огнём икона, то второй — осенний — церковь установила в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

Мозаичная Казанская икона Божией Матери на ограде храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Мозаичная Казанская икона Божией Матери на ограде храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Русское ополчение всю ночь молилось перед святыней накануне решающего сражения. Считается, что благодаря помощи Богородицы 4 ноября 1612 года удалось освободить Москву от польских интервентов. После этого князь Пожарский построил на Красной площади храм Казанской иконы. Почти 300 лет там хранился список чудотворной иконы. В настоящее время он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Как празднуют День иконы Казанской Божией Матери

Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади (Москва). Фото © patriarchia.ru

Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади (Москва).

Фото © patriarchia.ru

Православные почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от бед. Ей молятся те, кто нуждается в помощи и поддержке. Издревле на Руси Богородица считалась покровительницей незамужних девушек. Поэтому 4 ноября часто играли свадьбы. Праздник сулил новобрачным счастье, взаимопонимание. Для этого во время венчания невесте давали подержать икону Казанской Божией Матери. В ранней дохристианской традиции на Руси этот день был посвящён молодым незамужним девушкам.

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Во время праздника иконы Казанской Божией Матери всегда открывались осенние сельские ярмарки. В храмах было принято молиться о здоровье родных и детей. Девушки просили чудотворный образ о скором и счастливом замужестве. Было принято свататься 4 ноября. Дома готовили много вкусных блюд.

Казанская осенняя — была ещё и временем расчётов за выполнение строительных работ. 4 ноября было принято рассчитываться с наёмными работниками. Также в этот день проветривали подвалы и кладовки, подпаливали можжевельник и окуривали им помещение. Считалось, что после такого обряда запасы будут храниться дольше и не потеряют свою первоначальную свежесть.

Этот день на Руси считается переломным. Поскольку после него в свои права вступает зима. О том, насколько суровым будет предстоящее время года, люди узнавали по приметам. Например, если в этом году был очень богатый урожай, значит, зима будет холодной.

Что запрещалось делать 4 ноября

В этот день запрещено ссориться, негативно мыслить. Важно преодолеть разногласия, не поддаваться конфликтам. Нельзя также прибираться в доме, стирать бельё, мыть полы, заниматься мелким ремонтом. Не советуют совершать дальние поездки, так как обратный путь может оказаться трудным. Нельзя заниматься тяжёлой работой.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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