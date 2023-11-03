День Казанской иконы Божией Матери: Что можно и что нельзя делать в праздник Дважды в год православные верующие чествуют одну из самых почитаемых православных святынь — Казанскую икону Божией Матери. Летом событие отмечается в честь обретения иконы, а осенью — в память избавления России от польских интервентов. Подробнее читайте на Life.ru. 3 ноября, 05:08 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых в России святынь. Фото © Кирилл Зыков / Агентство "Москва"

Итак, День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год. В середине лета (21 июля) отмечается явление этого чудотворного образа, а осенью (4 ноября) Церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с Русской земли поляков.

История обретения иконы

История обретения Казанской иконы Богоматери описана в "Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы", автором которой является священник Гермоген (Ермоген), впоследствии ставший Патриархом Московским и всея Руси. После того как в 1552 году войско Ивана Грозного захватило Казань, в городе заложили собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, учредили Казанскую епархию и началась православизация населения. А через четверть века, в 1579 году, в Казани произошёл катастрофический пожар. Гермоген описывает, как огонь уничтожал множество построек, в том числе и православных. Иноверцы насмехались над христианами, спрашивая, отчего Бог не уберёг их от огня. И вот тогда девятилетней девочке Матрёне было видение, где искать на пепелище икону Богоматери.

Священник Валерий Духанин рассказывает об истории и традициях праздника Казанской иконы Божией Матери. Видео © YouTube / БИБЛИЯ и толкования — Экзегет.ру

Далее следует история, что девочка рассказала о видении матери, та — воеводам, а воеводы — архиепископу, но никто им не верил. И только когда мать и дочь сами раскопали на пожарище возле обугленной печи довольно большую яму "немногим более двух локтей" (около 2,2 м), они нашли икону, обёрнутую в ветхое сукно вишнёвого цвета. По словам Гермогена, образ был чистым и сиял дивным светом, будто бы его написали совсем недавно. Это событие произошло 8 июля (21 июля по новому стилю), и именно в этот день православные верующие чествуют обретение Казанской иконы Божией Матери.

День Казанской иконы Божией Матери — особая дата в церковном православном календаре. Инфографика © LIFE

Икона в Смутное время

Династический кризис и войны на рубеже XVI–XVII веков стали причиной периода в истории России, известного как Смутное время. Москву захватили польские интервенты. Гермоген, ставший к тому времени Патриархом Московским и всея Руси, рассылал грамоты и призывал к борьбе с захватчиками. В 1611 году, когда было организовано первое народное ополчение, патриарх благословил ополченцев и распорядился передать им список Казанской иконы Божией Матери. Однако первое ополчение потерпело поражение, а один из предводителей, Прокопий Ляпунов, вскоре был убит. По легенде, это произошло из-за того, что ополченцы недостаточно почитали икону.

Вскоре под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было собрано второе ополчение. Гермоген вновь благословил воинов и повелел передать им список чудотворной иконы, которая стала святым символом ополчения. Считается, что именно этот образ Богородицы помог победить интервентов, 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года взять Китай-город и вскоре изгнать поляков из Москвы. Эта дата отмечается теперь как День Казанской иконы Божией Матери. Кстати, с этой датой связан и государственный праздник — День народного единства. В этом году он приходится на субботу, поэтому россияне будут отдыхать три дня: с 4 по 6 ноября.

Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства тесно связаны между собой. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

После победы над иноземными захватчиками князь Дмитрий Пожарский построил в самом центре столицы Казанский собор. Сюда в 1636 году был помещён чудотворный образ — тот самый, который помог освободить Москву.

Дальнейшая история иконы. Похищение

Поначалу почитали летом казанский первообраз, а осенью московский список, пока в 1649 году царь Алексей Михайлович не распорядился два местных празднования сделать общероссийскими. Когда 22 октября у царя родился первенец, царевич Дмитрий, государь повелел отмечать праздник "во всех городех по вся годы". Казанская икона Божией Матери стала почитаться как покровительница Дома Романовых. Московский же список Пётр I перенёс в новую столицу на Неве, где в честь иконы возвели кафедральный Казанский собор. В 1812-м именно перед этим образом молился Михаил Илларионович Кутузов, собираясь в действующую армию. Неподалёку от иконы упокоился и прах великого полководца.

Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде верующие пронесли икону крестным ходом, исполнившись решимости выстоять в испытаниях до конца. Этот список Казанской иконы чудом сохранился в советское время в Князь-Владимирском соборе, а затем вернулся в Казанский собор.

А вот судьба казанского оригинала оказалась более трагичной. Считается, что икона в начале XX века находилась в Казанском Богородицком монастыре, который воздвигли на месте её обретения. В ночь на 29 июля 1904 года она была украдена ворами, польстившимися на её драгоценную ризу. Вскоре поймали некоего Фёдора Чайкина (он же Варфоломей Стоян, известный церковный вор) и его подельников. На допросах все они путались в показаниях, но одна из версий была о том, что Чайкин-Стоян порубил икону и сжег её в печи. Многие православные до сих пор не верят, что икона, обретённая из огня, могла погибнуть в огне, но, скорее всего, оригинал действительно был утрачен. Хотя существуют версии, что икону купили старообрядцы, увезли на Запад, спрятали или же вовсе украли не оригинал, а список.

Акафист Казанской иконе Божией Матери. Видео © YouTube / "Православная часовня"

Что можно и что нельзя делать в этот праздник

Считается, что в День иконы Казанской Божией Матери нельзя:

работать по дому

ссориться

одалживать деньги.

Верующим следует посетить церковную службу, помолиться Пресвятой Богородице об избавлении от телесных и душевных болезней, о мире в семье, наставлении на путь истинный. Считается, что Богородица даёт силы преодолеть тяжёлый период жизни, укрепляет веру, защищает от вражды, избавляет от греховных помыслов и смуты. Хорошо поставить свечи за здравие военнослужащих, ставших на защиту мирных жителей и Русской земли.

Праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2023 года лучше всего провести в молитве и посетить храм. Фото © Freepik.com

Молитва Казанской иконе Божией Матери

"О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь".

Авторы Андрей Соколов