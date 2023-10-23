Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства
4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году.
День народного единства — это праздник, который отмечается в России ежегодно 4 ноября и вносит изменения в производственный календарь: у россиян — дополнительные выходные. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Коротко о празднике
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Он занимает особое место среди государственных праздников в нашей стране, поскольку связан с подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. В этом и заключается смысл праздника, который мы отмечаем в начале ноября: Россия — наш общий дом, а все её жители — одна семья, которой под силу вершить великие дела.
Официальные выходные и рабочие дни в ноябре
Ноябрь 2023 года состоит из 30 календарных дней, из них 21 день — рабочий и 9 — праздничных и выходных. 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Праздничный день выпадает на субботу, которая при пятидневке — и так выходной день. Предшествующая празднику пятница, 3 ноября, будет сокращённым рабочим днём и продлится на один час меньше. А вот понедельник, 6 ноября, будет официальным выходным.
Можно ли работать в праздничные дни?
Даже если вы работаете посменно, работодатель по закону не может привлечь вас к осуществлению трудовых обязанностей в нерабочие праздничные дни без вашего согласия, кроме следующих случаев:
- Для предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия.
- Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена чрезвычайным или военным положением.
- Для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств: пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии, эпизоотии или угрозы их возникновения.
- В иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Режим работы организаций на День народного единства
Так как День народного единства (4 ноября) в этом году приходится на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, выходной переносится на понедельник (6 ноября). Фото © Jason Goodman / Unsplash
- В связи с праздником Дня народного единства изменится работа учреждений социальной сферы. Территориальные центры социального обслуживания 4 ноября работать не будут, но при экстренной необходимости москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соцработники доставят на дом продукты питания и лекарства. Кроме того, москвичей смогут дистанционно проконсультировать по поводу получения социальных услуг, психологической и юридической помощи.
- 4 ноября в столичных загсах — выходной, а в пятницу московские загсы будут работать с 09:00 до 17:00. Кроме того, заявление о заключении и расторжении брака, рождении и усыновлении детей по-прежнему можно подать через единый портал "Госуслуги".
- Центры госуслуг в День народного единства работать тоже не будут. Специалисты других служб, которые находятся в офисах "Мои документы", в праздничный день станут принимать по собственному графику, его нужно будет уточнить на сайте или по телефону подразделения, в которое вы планируете записаться.
- Медицинские организации в Москве будут работать по дежурному графику. Экстренную помощь москвичам окажут как в травмпунктах, так и в приёмном отделении больниц. А вот плановый приём в поликлиниках будет сокращён в пятницу, 3 ноября, на один час, а полноценно возобновится во вторник, 7 ноября.
- Во всех российских школах с 28 октября по 5 ноября 2023 года (к ним добавляется также 6 ноября — праздничный день) — осенние каникулы.
В большинстве организаций с 4 по 6 ноября 2023 года — выходной, а в школах сейчас осенние каникулы. Фото © Adolfo Félix / Unsplash
В какие даты выгодно взять отпуск в ноябре 2023-го
В случае с отпусками действует единое правило: чем больше рабочих дней в месяце, тем больше будет выплата, тем выгоднее взять отпуск именно в этом месяце. В 2023 году выгоднее всего отправиться в отпуск в июле, августе и октябре, так как в эти месяцы на календаре будет меньше всего выходных.
Но, несмотря на дополнительные выходные, связанные с Днём народного единства, ноябрь не является самым невыгодным месяцем для отпуска, ведь в нём будет 21 рабочий день, в связи с чем сумма отпускных не будет сильно отличаться от других месяцев. Кроме того, можно попытаться продлить отдых, если взять дополнительные выходные до праздничных дней ещё в октябре.
Только не забывайте, что заявление необходимо подавать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее чем за три рабочих дня до наступления отпуска. Если не получается определиться с датами отпуска в этом году, загляните в производственный календарь на 2024 год, чтобы спланировать отдых заранее.
Производственный календарь на 2023 год. Инфографика © Роструд
Чем заняться и куда сходить на День народного единства
Ночь искусств
4 ноября во всех регионах России пройдёт традиционная ежегодная акция "Ночь искусств". В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Обо всех мероприятиях в афише — а их сотни — в одном материале и не расскажешь. Остановимся на следующих:
- В Ульяновске 4 ноября, в Ночь искусств, покажут обновленную экспозицию Художественного музея. Свыше 400 экспонатов живописи увидят посетители после обновления музейной экспозиции. Среди них будут работы, выставлявшиеся ранее, а также ещё не представленные на выставке.
- В Смоленске ключевые события Ночи искусств пройдут в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В рамках акции смоляне смогут посетить восемь уникальных выставок, насладиться концертной программой "Я лечу над Россией" оркестра русских народных инструментов Дворца творчества детей и молодёжи города Смоленска.
- "Ночь искусств" в Тамбове пройдёт под девизом "Искусство объединяет". В Тамбовском областном краеведческом музее представят программу, посвящённую Году педагога и наставника, а также 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Планируются интерактивные экскурсии и лекции. Для юных зрителей готовят мастер-классы, квесты, инсталляции, а также иммерсивные мероприятия. Завершится вечер концертом "МыVместе".
- Ивановская филармония приглашает слушателей принять участие в традиционной всероссийской акции "Ночь искусств". Гости увидят театрализацию, концерт, погрузятся в атмосферу поэзии "Серебряного века", смогут участвовать в мастер-классах.
- В Тверском императорском дворце в череде анонсов к Ночи икусств значатся: авторская экскурсии Тараса Кузьмина в Восточной башне, экскурсии по Зимнему саду Дворцовой оранжереи, интерактивное занятие в "мастерской иконописца" и многое другое.
Афиша мероприятий ко Дню народного единства – 2023 в Москве и регионах поражает разнообразием. Фото © Агентство "Москва" /Ярослав Чингаев
В Москве
Москва — это активный участник "Ночи искусств". Десятки музеев и учреждений культуры готовят к акции научные марафоны, концерты, лекции и экскурсии. Но москвичам и гостям столицы 4, 5 и 6 ноября будет чем заняться в День народного единства даже в том случае, если "Ночь искусств" они проспали.
- Всероссийский музей декоративного искусства приглашает отметить День народного единства, посетив экспозицию "Народные художественные промыслы России". Посетители могут увидеть работы прославленных центров художественных промыслов, узнать о том, как силами ведущих искусствоведов, художников и мастеров сохранялись уникальные традиции. На выставке представлены произведения холмогорской резной кости, вологодского кружева, лаковой миниатюры Палеха и Федоскина, которые неоднократно получали главные награды на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе.
- Российский национальный музей музыки приглашает на выставку "Коллекция особого назначения". Проект, посвященный 100-летию Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России, расскажет не только об истории создания крупнейшего в мире собрания, сравнимого по ценности с величайшими мировыми коллекциями, но и представит шедевры величайших скрипичных мастеров истории.
- Государственный музей обороны Москвы в День народного единства приглашает на обзорную экскурсию "Великий подвиг защитников Москвы". Участникам расскажут об одном из самых важных и решающих событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — битве за столицу. Гости узнают, почему город был главной целью нацистской Германии, а битва под Москвой — решающим военно-политическим событием не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.
- Музей Победы приглашает на выставку "Легенды кино". В выставочном пространстве, которое разместилось в фойе кинотеатра "Поклонка" при музее, на площади более 200 квадратных метров представлено свыше 100 раритетов, связанных с индустрией кино в годы Великой Отечественной войны.
Life.ru предлагает массу вариантов, как отметить День народного единства в Москев и Санкт-Петербурге. Фото © Агентство "Москва" /Ярослав Чингаев
Санкт-Петербург
В честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге организовано более 100 общегородских и районных мероприятий: фестивали, концертные и праздничные программы, тематические выставки, спортивные мероприятия, поэтические конкурсы, беседы, лекции, диспуты, классные часы.
- 7 ноября 2023 года в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге состоится традиционный концерт ко Дню народного единства. Зрители смогут познакомиться с яркими национальными красками корейской, дагестанской, цыганской, калмыцкой, узбекской, татарской, бурятской, башкирской, грузинской и других танцевальных и песенных культур. В нынешнем году концерт посвящен сразу трем юбилейным датам: 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, 320-летию Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
- 4 ноября в Российском этнографическом музее развернется праздничная программа "Мы вместе!" ко Дню народного единства. Посетители увидят выступление Академического хора любителей пения им. Е.П. Кудрявцевой, гости поучаствуют в увлекательной и познавательной викторине "Теперь я знаю все!", игротеке, а также в мастер-классах по росписи деревянной игрушки "Конь-огонь".
- В Государственном Эрмитаже организована экспозиция "Русский стиль" в искусстве: От Николая I до Николая II". В её составе более 100 экспонатов, среди которых живопись, графика, мебель, изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, а также костюмы и ткани. Всё это является ярким примером одного из художественных направлений, которое условно называют псевдорусским, национально-романтическим или неорусским стилем.
- День народного единства — праздник, который хорошо провести всей семьёй. 4 и 5 ноября в Музейном центре "Новая ферма" (ГМЗ «Петергоф») состоится семейная программа "Где зимует попугай?". Птицы — экзотические и лесные, летом живут в Вольерах Нижнего парка, а зимой перебираются в «теплые квартиры» Великокняжеского домика в Александрии. Ребята узнают, как в Петергофе появились попугаи, и кто из них самый крупный, самый маленький и самый умный, дети познакомятся с длиннохвостым снегирем, полюбуются важным дубоносом и научатся отличать чечетку от овсянки.