Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. 23 октября, 11:00 День народного единства — это праздник, который отмечается в России ежегодно 4 ноября и вносит изменения в производственный календарь: у россиян — дополнительные выходные. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Коротко о празднике

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Он занимает особое место среди государственных праздников в нашей стране, поскольку связан с подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. В этом и заключается смысл праздника, который мы отмечаем в начале ноября: Россия — наш общий дом, а все её жители — одна семья, которой под силу вершить великие дела.

Официальные выходные и рабочие дни в ноябре

Ноябрь 2023 года состоит из 30 календарных дней, из них 21 день — рабочий и 9 — праздничных и выходных. 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Праздничный день выпадает на субботу, которая при пятидневке — и так выходной день. Предшествующая празднику пятница, 3 ноября, будет сокращённым рабочим днём и продлится на один час меньше. А вот понедельник, 6 ноября, будет официальным выходным.

Можно ли работать в праздничные дни?

Даже если вы работаете посменно, работодатель по закону не может привлечь вас к осуществлению трудовых обязанностей в нерабочие праздничные дни без вашего согласия, кроме следующих случаев:

Для предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия.

Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена чрезвычайным или военным положением.

Для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств: пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии, эпизоотии или угрозы их возникновения.

В иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Режим работы организаций на День народного единства

Так как День народного единства (4 ноября) в этом году приходится на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, выходной переносится на понедельник (6 ноября). Фото © Jason Goodman / Unsplash

В связи с праздником Дня народного единства изменится работа учреждений социальной сферы. Территориальные центры социального обслуживания 4 ноября работать не будут, но при экстренной необходимости москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соцработники доставят на дом продукты питания и лекарства. Кроме того, москвичей смогут дистанционно проконсультировать по поводу получения социальных услуг, психологической и юридической помощи.

4 ноября в столичных загсах — выходной, а в пятницу московские загсы будут работать с 09:00 до 17:00. Кроме того, заявление о заключении и расторжении брака, рождении и усыновлении детей по-прежнему можно подать через единый портал "Госуслуги".

Центры госуслуг в День народного единства работать тоже не будут. Специалисты других служб, которые находятся в офисах "Мои документы", в праздничный день станут принимать по собственному графику, его нужно будет уточнить на сайте или по телефону подразделения, в которое вы планируете записаться.

Медицинские организации в Москве будут работать по дежурному графику. Экстренную помощь москвичам окажут как в травмпунктах, так и в приёмном отделении больниц. А вот плановый приём в поликлиниках будет сокращён в пятницу, 3 ноября, на один час, а полноценно возобновится во вторник, 7 ноября.

Во всех российских школах с 28 октября по 5 ноября 2023 года (к ним добавляется также 6 ноября — праздничный день) — осенние каникулы.

В большинстве организаций с 4 по 6 ноября 2023 года — выходной, а в школах сейчас осенние каникулы. Фото © Adolfo Félix / Unsplash

В какие даты выгодно взять отпуск в ноябре 2023-го

В случае с отпусками действует единое правило: чем больше рабочих дней в месяце, тем больше будет выплата, тем выгоднее взять отпуск именно в этом месяце. В 2023 году выгоднее всего отправиться в отпуск в июле, августе и октябре, так как в эти месяцы на календаре будет меньше всего выходных.

Но, несмотря на дополнительные выходные, связанные с Днём народного единства, ноябрь не является самым невыгодным месяцем для отпуска, ведь в нём будет 21 рабочий день, в связи с чем сумма отпускных не будет сильно отличаться от других месяцев. Кроме того, можно попытаться продлить отдых, если взять дополнительные выходные до праздничных дней ещё в октябре.

Только не забывайте, что заявление необходимо подавать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее чем за три рабочих дня до наступления отпуска. Если не получается определиться с датами отпуска в этом году, загляните в производственный календарь на 2024 год, чтобы спланировать отдых заранее.

Производственный календарь на 2023 год. Инфографика © Роструд

Чем заняться и куда сходить на День народного единства

Ночь искусств

4 ноября во всех регионах России пройдёт традиционная ежегодная акция "Ночь искусств". В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Обо всех мероприятиях в афише — а их сотни — в одном материале и не расскажешь. Остановимся на следующих:

В Ульяновске 4 ноября, в Ночь искусств, покажут обновленную экспозицию Художественного музея. Свыше 400 экспонатов живописи увидят посетители после обновления музейной экспозиции. Среди них будут работы, выставлявшиеся ранее, а также ещё не представленные на выставке.

4 ноября, в Ночь искусств, покажут обновленную экспозицию Художественного музея. Свыше 400 экспонатов живописи увидят посетители после обновления музейной экспозиции. Среди них будут работы, выставлявшиеся ранее, а также ещё не представленные на выставке. В Смоленске ключевые события Ночи искусств пройдут в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В рамках акции смоляне смогут посетить восемь уникальных выставок, насладиться концертной программой "Я лечу над Россией" оркестра русских народных инструментов Дворца творчества детей и молодёжи города Смоленска.

ключевые события Ночи искусств пройдут в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В рамках акции смоляне смогут посетить восемь уникальных выставок, насладиться концертной программой "Я лечу над Россией" оркестра русских народных инструментов Дворца творчества детей и молодёжи города Смоленска. "Ночь искусств" в Тамбове пройдёт под девизом "Искусство объединяет". В Тамбовском областном краеведческом музее представят программу, посвящённую Году педагога и наставника, а также 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Планируются интерактивные экскурсии и лекции. Для юных зрителей готовят мастер-классы, квесты, инсталляции, а также иммерсивные мероприятия. Завершится вечер концертом "МыVместе".

пройдёт под девизом "Искусство объединяет". В Тамбовском областном краеведческом музее представят программу, посвящённую Году педагога и наставника, а также 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Планируются интерактивные экскурсии и лекции. Для юных зрителей готовят мастер-классы, квесты, инсталляции, а также иммерсивные мероприятия. Завершится вечер концертом "МыVместе". Ивановская филармония приглашает слушателей принять участие в традиционной всероссийской акции "Ночь искусств". Гости увидят театрализацию, концерт, погрузятся в атмосферу поэзии "Серебряного века", смогут участвовать в мастер-классах.

приглашает слушателей принять участие в традиционной всероссийской акции "Ночь искусств". Гости увидят театрализацию, концерт, погрузятся в атмосферу поэзии "Серебряного века", смогут участвовать в мастер-классах. В Тверском императорском дворце в череде анонсов к Ночи икусств значатся: авторская экскурсии Тараса Кузьмина в Восточной башне, экскурсии по Зимнему саду Дворцовой оранжереи, интерактивное занятие в "мастерской иконописца" и многое другое.

Афиша мероприятий ко Дню народного единства – 2023 в Москве и регионах поражает разнообразием. Фото © Агентство "Москва" /Ярослав Чингаев

В Москве

Москва — это активный участник "Ночи искусств". Десятки музеев и учреждений культуры готовят к акции научные марафоны, концерты, лекции и экскурсии. Но москвичам и гостям столицы 4, 5 и 6 ноября будет чем заняться в День народного единства даже в том случае, если "Ночь искусств" они проспали.

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает отметить День народного единства, посетив экспозицию "Народные художественные промыслы России". Посетители могут увидеть работы прославленных центров художественных промыслов, узнать о том, как силами ведущих искусствоведов, художников и мастеров сохранялись уникальные традиции. На выставке представлены произведения холмогорской резной кости, вологодского кружева, лаковой миниатюры Палеха и Федоскина, которые неоднократно получали главные награды на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе.

Посетители могут увидеть работы прославленных центров художественных промыслов, узнать о том, как силами ведущих искусствоведов, художников и мастеров сохранялись уникальные традиции. На выставке представлены произведения холмогорской резной кости, вологодского кружева, лаковой миниатюры Палеха и Федоскина, которые неоднократно получали главные награды на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе. Российский национальный музей музыки приглашает на выставку "Коллекция особого назначения". Проект, посвященный 100-летию Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России, расскажет не только об истории создания крупнейшего в мире собрания, сравнимого по ценности с величайшими мировыми коллекциями, но и представит шедевры величайших скрипичных мастеров истории.

приглашает на выставку "Коллекция особого назначения". Проект, посвященный 100-летию Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России, расскажет не только об истории создания крупнейшего в мире собрания, сравнимого по ценности с величайшими мировыми коллекциями, но и представит шедевры величайших скрипичных мастеров истории. Государственный музей обороны Москвы в День народного единства приглашает на обзорную экскурсию "Великий подвиг защитников Москвы" . Участникам расскажут об одном из самых важных и решающих событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — битве за столицу. Гости узнают, почему город был главной целью нацистской Германии, а битва под Москвой — решающим военно-политическим событием не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.

. Участникам расскажут об одном из самых важных и решающих событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — битве за столицу. Гости узнают, почему город был главной целью нацистской Германии, а битва под Москвой — решающим военно-политическим событием не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Музей Победы приглашает на выставку "Легенды кино". В выставочном пространстве, которое разместилось в фойе кинотеатра "Поклонка" при музее, на площади более 200 квадратных метров представлено свыше 100 раритетов, связанных с индустрией кино в годы Великой Отечественной войны.

Life.ru предлагает массу вариантов, как отметить День народного единства в Москев и Санкт-Петербурге. Фото © Агентство "Москва" /Ярослав Чингаев

Санкт-Петербург

В честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге организовано более 100 общегородских и районных мероприятий: фестивали, концертные и праздничные программы, тематические выставки, спортивные мероприятия, поэтические конкурсы, беседы, лекции, диспуты, классные часы.

7 ноября 2023 года в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге состоится традиционный концерт ко Дню народного единства . Зрители смогут познакомиться с яркими национальными красками корейской, дагестанской, цыганской, калмыцкой, узбекской, татарской, бурятской, башкирской, грузинской и других танцевальных и песенных культур. В нынешнем году концерт посвящен сразу трем юбилейным датам: 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, 320-летию Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

. Зрители смогут познакомиться с яркими национальными красками корейской, дагестанской, цыганской, калмыцкой, узбекской, татарской, бурятской, башкирской, грузинской и других танцевальных и песенных культур. В нынешнем году концерт посвящен сразу трем юбилейным датам: 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, 320-летию Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады Ленинграда. 4 ноября в Российском этнографическом музее развернется праздничная программа "Мы вместе!" ко Дню народного единства. Посетители увидят выступление Академического хора любителей пения им. Е.П. Кудрявцевой, гости поучаствуют в увлекательной и познавательной викторине "Теперь я знаю все!", игротеке, а также в мастер-классах по росписи деревянной игрушки "Конь-огонь".

развернется праздничная программа ко Дню народного единства. Посетители увидят выступление Академического хора любителей пения им. Е.П. Кудрявцевой, гости поучаствуют в увлекательной и познавательной викторине "Теперь я знаю все!", игротеке, а также в мастер-классах по росписи деревянной игрушки "Конь-огонь". В Государственном Эрмитаже организована экспозиция "Русский стиль" в искусстве: От Николая I до Николая II" . В её составе более 100 экспонатов, среди которых живопись, графика, мебель, изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, а также костюмы и ткани. Всё это является ярким примером одного из художественных направлений, которое условно называют псевдорусским, национально-романтическим или неорусским стилем.

организована экспозиция . В её составе более 100 экспонатов, среди которых живопись, графика, мебель, изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, а также костюмы и ткани. Всё это является ярким примером одного из художественных направлений, которое условно называют псевдорусским, национально-романтическим или неорусским стилем. День народного единства — праздник, который хорошо провести всей семьёй. 4 и 5 ноября в Музейном центре "Новая ферма" (ГМЗ «Петергоф») состоится семейная программа "Где зимует попугай?". Птицы — экзотические и лесные, летом живут в Вольерах Нижнего парка, а зимой перебираются в «теплые квартиры» Великокняжеского домика в Александрии. Ребята узнают, как в Петергофе появились попугаи, и кто из них самый крупный, самый маленький и самый умный, дети познакомятся с длиннохвостым снегирем, полюбуются важным дубоносом и научатся отличать чечетку от овсянки.

Авторы Марина Калегина