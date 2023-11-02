Казанская осенняя и День народного единства — почему эти праздники связаны В России проживает более 190 национальностей. Исследовать культуру этих народов и вспомнить об общей истории и победах призван День народного единства. В чём смысл этого праздника и какая связь у него с Днём Казанской иконы Божией Матери, читайте на Life.ru. 2 ноября, 13:00 В День народного единства по всей стране проходят праздничные гулянья, концерты, представления. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День народного единства — довольно молодой праздник, который отмечается пышно и торжественно. Его задача — объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Теперь же давайте выясним, когда в нашей стране отмечают День народного единства, какой смысл заложен в этот праздник и в чём заключается его связь с Днём Казанской иконы Божией Матери.

Когда в 2023 году отмечают День народного единства и в чём смысл праздника

В 2023 году Россия будет отмечать 19-ю годовщину Дня народного единства. Он празднуется 4 ноября и провозглашён официальным выходным днём. Этот день в истории связан с освобождением Москвы от польских захватчиков и символизирует объединение народа. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения людей, вероисповедания и положения в обществе. В этом и заключается смысл праздника, который мы отмечаем в начале ноября: Россия — наш общий дом, а все её жители — одна семья, которой под силу вершить великие дела.

В основе празднования Дня народного единства лежат идеалы патриотизма, мирного сосуществования и гармонии в обществе. В этот день проходят различные мероприятия, направленные на поддержку и укрепление единства народа.

Исторический фильм Всеволода Пудовкина "Минин и Пожарский". Рассказывает о вторжении поляков на территорию Руси (1611 год) и о создании Мининым и Пожарским народного ополчения. Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери

4 ноября отмечают ещё и важный православный праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Это совпадение неслучайно. По сути, Казанская осенняя — это и есть День народного единства, но только в церковном календаре.

В России с 1649 года День Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) стал официальным государственным праздником по указу царя Алексея Михайловича. В начале XX века также отмечали День Кузьмы Минина (8 мая по старому стилю), которого Пётр I назвал спасителем Отечества. Однако из-за революции 1917 года и последующих событий традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и День памяти Кузьмы Минина была прервана.

Таким образом, День народного единства является возвращением к старой традиции, а не новым праздником.

День Казанской иконы Божией Матери — особая дата в церковном православном календаре. Инфографика © LIFE

Мероприятия в честь Дня народного единства

День народного единства в 2023 году в Москве будут отмечать три дня — 4, 5 и 6 ноября. В честь праздника в городских учреждениях Москвы пройдёт более 200 мероприятий: это праздничные гулянья, выставки, концерты, лекции и представления.

День народного единства на ВДНХ

На ВДНХ состоится своя праздничная программа Дня народного единства с лекциями, мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами и выступлениями народных творческих коллективов. В первую очередь стоит упомянуть о Международной выставке-форуме "Россия", которая начнёт свою работу 4 ноября. Все российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят на ней результаты своей работы. Мероприятие примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.

4 ноября в 16:00 и в 18:00 в Музее славянской письменности "Слово" состоится тематическая экскурсия "Как письменность народы объединила".

В 17:00 и 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдёт экскурсия "Космические города России" — рассказ о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли нашей страны.

Мероприятия в День народного единства 2023 года на Красной площади

С 4 по 6 ноября 2023 года на главной площади страны будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвящённый истории обороны Москвы. Здесь можно будет увидеть кинохронику, тематические инсталляции, а также послушать стихи и песни военных лет и посмотреть театрализованные постановки, посвящённые ноябрю 1941 года.

Мероприятия в День народного единства 2023 года порадуют разнообразием. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Главное из афиши Санкт-Петербурга

Лекция "Споры об Иване Сусанине" ко Дню народного единства. В честь Дня народного единства в Библиотеке правовой и экономической информации проведут лекцию "Споры об Иване Сусанине". В народе Сусанин считается символом отваги, самоотверженности и героизма. Посетители мероприятия вспомнят историю Смутного времени, различные версии историков по поводу подвига костромского крестьянина, а также узнают об увековечивании его памяти в памятниках, операх, поэмах и картинах.

ко Дню народного единства. В честь Дня народного единства в Библиотеке правовой и экономической информации проведут лекцию "Споры об Иване Сусанине". В народе Сусанин считается символом отваги, самоотверженности и героизма. Посетители мероприятия вспомнят историю Смутного времени, различные версии историков по поводу подвига костромского крестьянина, а также узнают об увековечивании его памяти в памятниках, операх, поэмах и картинах. С 1 по 10 ноября главное здание Библиотеки им. Маяковского на Фонтанке проводит книжно-иллюстративную выставку "4 ноября. История праздника" .

. 4 ноября библиотека "Охта Lib" ко Дню народного единства проводит семейную настольную игру (ТРЦ "Охта молл"). Участие бесплатное.

(ТРЦ "Охта молл"). Участие бесплатное. С 4 по 10 ноября "Маяковка" в культурном пространстве "Севкабель порт" проводит книжно-иллюстративную выставку "Московская архитектура времени Минина и Пожарского. Ко Дню народного единства".

Гулянья москвичей на День народного единства. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Фестиваль "Мы — великая страна" в музейно-выставочном центре "Россия — моя история" ко Дню народного единства

3 ноября пройдёт ежегодный фестиваль "Мы — великая страна". Это сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. В этот раз будет представлено самое настоящее грандиозное "сражение" духовых оркестров за любовь и восторги зрителей. На площадке выступят музыкальные коллективы:

оркестр Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (дирижёр — подполковник Михаил Николаев);

военный оркестр Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации (дирижёр — подполковник Павел Бородай);

оркестр 33-й, ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (дирижёр — майор Дмитрий Акимов);

оркестр 17-го центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (дирижёр — майор Вячеслав Нечопуренко);

танцевальное шоу "Казачья доля".

Авторы Андрей Ананьев