Фолк-фестиваль пройдёт на международной выставке "Россия" в Москве

В Москве состоится фолк-фестиваль ДНК (Дни народной культуры), который соберёт исполнителей народных писем в рамках выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба ГБУК "Москонцерт".

"Программа фестиваля будет реализована в рамках международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", — отмечается в заявлении.

Мероприятие стартует 7 ноября. Его задача — популяризация народной культуры и возможность заявить о себе талантливым исполнителям, показав самобытные песни народов России в новом исполнении. Фестиваль должен привлечь внимание гостей мероприятия к многообразию духовных и культурных традиций, уверены в "Москонцерте". Также ожидаются мастер-классы от популярных музыкантов.