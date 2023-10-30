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30 октября, 16:39

Фолк-фестиваль пройдёт на международной выставке "Россия" в Москве

В Москве состоится фолк-фестиваль ДНК (Дни народной культуры), который соберёт исполнителей народных писем в рамках выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба ГБУК "Москонцерт".

"Программа фестиваля будет реализована в рамках международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", отмечается в заявлении.

Мероприятие стартует 7 ноября. Его задача — популяризация народной культуры и возможность заявить о себе талантливым исполнителям, показав самобытные песни народов России в новом исполнении. Фестиваль должен привлечь внимание гостей мероприятия к многообразию духовных и культурных традиций, уверены в "Москонцерте". Также ожидаются мастер-классы от популярных музыкантов.

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Напомним, выставка-форум "Россия" начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершится 12 апреля 2024 года. Одним из голосов мероприятия стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам предложили смотреть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.

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ТАСС / Кристина Кормилицына

Татьяна Миссуми
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