Фолк-фестиваль пройдёт на международной выставке "Россия" в Москве
В Москве состоится фолк-фестиваль ДНК (Дни народной культуры), который соберёт исполнителей народных писем в рамках выставки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба ГБУК "Москонцерт".
"Программа фестиваля будет реализована в рамках международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", — отмечается в заявлении.
Мероприятие стартует 7 ноября. Его задача — популяризация народной культуры и возможность заявить о себе талантливым исполнителям, показав самобытные песни народов России в новом исполнении. Фестиваль должен привлечь внимание гостей мероприятия к многообразию духовных и культурных традиций, уверены в "Москонцерте". Также ожидаются мастер-классы от популярных музыкантов.
Напомним, выставка-форум "Россия" начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершится 12 апреля 2024 года. Одним из голосов мероприятия стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам предложили смотреть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.
ТАСС / Кристина Кормилицына