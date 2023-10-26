На телебашне "Останкино" начался отсчёт до открытия выставки-форума "Россия"
На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве (самой высокой в нашей стране) начался обратный отсчёт до открытия Международной выставки-форума "Россия".
На телебашне "Останкино" начался обратный отсчёт до открытия Международной выставки-форума "Россия". Видео © Россия. Поехали!
Теперь оставшееся до открытия выставки время будет круглосуточно демонстрироваться с интервалом в пять минут. Также ролик можно будет увидеть на Кутузовском проспекте. Как рассказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, до выставки осталось десять дней — и сейчас организаторы завершают последние приготовления.
"В одном месте можно будет увидеть все главные достижения нашей страны за последние годы, а их немало. В дни открытия — 4 и 5 ноября — нас ожидает яркая программа: живые выступления популярных артистов, презентации, мультимедийные шоу, мастер-классы, тематические кинопоказы и лекции", — отметила она.
При этом в период с 9 ноября до 14 января запланированы "Дни регионов", в ходе которых с презентацией достижений выступят руководители разных уголков нашей необъятной страны, пройдут деловые и образовательные программы, культурные события. Кроме того, гости выставки смогут и покушать — их познакомят с особыми блюдами различных народов. Также планируется, что выставка "Россия" станет местом проведения множества церемоний бракосочетания. Пары из более чем 30 регионов России сыграют свадьбы на ВДНХ в зоне культурных проектов в павильоне № 75.
Напомним, 29 марта этого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и будет открыта до 12 апреля 2024 года. Там будут представлены достижения 89 регионов нашей страны. Кстати, недавно стало известно, что одним из голосов Международной выставки-форума "Россия" стала певица Нюша.