На телебашне "Останкино" начался отсчёт до открытия выставки-форума "Россия"

На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве (самой высокой в нашей стране) начался обратный отсчёт до открытия Международной выставки-форума "Россия".

На телебашне "Останкино" начался обратный отсчёт до открытия Международной выставки-форума "Россия". Видео © Россия. Поехали!

Теперь оставшееся до открытия выставки время будет круглосуточно демонстрироваться с интервалом в пять минут. Также ролик можно будет увидеть на Кутузовском проспекте. Как рассказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, до выставки осталось десять дней — и сейчас организаторы завершают последние приготовления.

"В одном месте можно будет увидеть все главные достижения нашей страны за последние годы, а их немало. В дни открытия — 4 и 5 ноября — нас ожидает яркая программа: живые выступления популярных артистов, презентации, мультимедийные шоу, мастер-классы, тематические кинопоказы и лекции", — отметила она.