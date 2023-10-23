На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представят свои достижения все 89 регионов страны

С 9 ноября этого года по 14 января 2024-го на Международной выставке-форуме "Россия" пройдут "Дни регионов". В рамках мероприятий с презентацией о достижениях своего региона выступят руководители всех субъектов страны. Также планируются обширные деловые и образовательные программы, культурные события с участием коллективов и артистов. Откроют "Дни регионов" субъекты Дальневосточного федерального округа.

"Наша выставка в первую очередь о людях, поэтому её главная задача — рассказать посетителям о нашей стране, её многогранности и особенностях, дать возможность погрузиться в атмосферу каждого субъекта. Гости смогут ознакомиться с наиболее яркими достижениями регионов, культурными особенностями, национальной кухней и обычаями", — отметила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

В течение всех "Дней регионов" в меню ресторанов ВДНХ будут национальные блюда различных российских субъектов. Кроме того, в этот период выставка станет местом проведения торжественных церемоний бракосочетания. Пары из более чем 30 субъектов сыграют свадьбы, а основной площадкой для их проведения станет зона культурных проектов в 75-м павильоне. Молодожёнов также лично смогут поздравить руководители регионов.