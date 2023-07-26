Международная выставка-форум "Россия" стартует на ВДНХ ровно через 100 дней

Международная выставка "Россия" стартует в Москве ровно через 100 дней. Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители.

О некоторых экспонатах выставки уже известно. К примеру, Ульяновская область планирует разместить на своём стенде кабину и часть фюзеляжа самолёта Ил-76 в натуральную величину. Авиационную тему продолжит экспозиция Иркутской области, где можно будет совершить полёт на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21. А Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтёнком Юкой.

Российское общество "Знание" проведёт в рамках форума просветительский марафон "Знание.Первые", торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии "Знание.Премия", а ещё театрализованное представление и новогодний карнавал "Знание.Ёлка".

Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.

"На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности", — сообщили Лайфу организаторы.

Особое внимание будет уделено детской программе. Она включит в себя интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины. Вход для всех посетителей будет бесплатным.