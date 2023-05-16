Международная выставка-форум "Россия" обзавелась собственным сайтом

В Сети запустили сайт Международной выставки-форума "Россия" — russia.ru. Его посетители смогут ознакомиться с последними новостями мероприятия, участниками, экспозициями и многим другим.

"Россия" стартует в ноябре на ВДНХ в Москве. На ней будут представлены последние достижения нашей страны в самых разных областях. Участниками станут федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, иностранные государства, а также регионы страны.