Регион

Уведомления отключены

16 мая, 16:37

Международная выставка-форум "Россия" обзавелась собственным сайтом

В Сети запустили сайт Международной выставки-форума "Россия" — russia.ru. Его посетители смогут ознакомиться с последними новостями мероприятия, участниками, экспозициями и многим другим.

"Россия" стартует в ноябре на ВДНХ в Москве. На ней будут представлены последние достижения нашей страны в самых разных областях. Участниками станут федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, иностранные государства, а также регионы страны.

В музее Мосметро рассказали истории работников – героев ВОВ

В музее Мосметро рассказали истории работников – героев ВОВ

Лайф писал, что в столичном Музее Победы прошёл показ фильмов о спецоперации на Украине. В частности, зрители увидели документальную картину о легендарной "Пятнашке", режиссёром которого выступила Марина Ким.

Обложка ©

Telegram / "Россия. Поехали!"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров