В Музее Победы состоялся показ документальных фильмов о спецоперации

Бойцы легендарного подразделения "Пятнашка" специально приехали в Москву с авдеевской передовой, чтобы представить документальный фильм о себе "Пятнашка: дикая дивизия Донбасса". Его автором является Марина Ким. Премьера состоялась в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в рамках II Майского фестиваля правильного кино.

"Мы сегодня представляем фильм о самом легендарном подразделении, которое с 2014 года на донецком фронте участвовало во всех славных боях. Это ребята из "Пятнашки", сейчас они уже называются "Дикая дивизия Донбасса". Это как раз те парни, которые сейчас участвуют в штурмовых операциях по освобождению Авдеевки", — рассказала на премьере Марина Ким.

Фильм рассказывает о фронтовой жизни бойцов специальной военной операции, которые откровенно делятся со съёмочной группой своими мыслями и эмоциями.

"Атмосфера нашего подразделения — это некая семья. Я даже больше скажу: это такое святое братство, где каждый живёт друг другом и сражается друг за друга. Марине удалось передать наши идеи — за что мы боремся, как мы боремся", — отметил один из героев фильма, боец дивизии "Альяс" с позывным Горец.

В этот же день состоялась премьера ещё одного документального фильма Ким — "Азов" головного мозга". Его съёмки проходили в колонии, в которой находились пленные украинские националисты. Как признаётся автор, хотелось показать, какие они "нелюди", насколько увлечены идеологией, которая уже разрушила их мозг и продолжает рушить Украину.